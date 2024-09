Ha csak a sírokról kerül hulladék a temetői gyűjtőbe – ami sajnos nem mindig igaz –, akkor is óriási nagy munka lenne anyagfajtánként a szétválogatás

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Mennyit költ erre a falu a közös kasszából?

Trieblné Stanka Éva Renáta cseszneki polgármester elmondta, hogy főleg esős idők után a felázott talajon, de a meredek lejtőn egyébként is nehéz náluk a temetőbe a bejutás autóval, és a szállítójárműbe át kell villázni a hulladékot. Az ürítés alkalmanként több mint százezer forintba kerül. Próbálkoztak már a koszorúk részeinek különválogatásával, levágták a szerves, növényi darabokat, de ez irgalmatlanul nagy feladat, mert a díszekbe jócskán raknak műanyagot, fémet, textilt, egyebet. Így viszont drágább és nehezebb is hulladékként az ártalmatlanításuk, ami környezetünk miatt is szomorú.

Szívesebben költené az önkormányzat a temetői szemét kezelésének jelentősen megnőtt költségét másra, és ne felejtsük el, hogy a helyiek közös pénzéről van szó. Az pláne felháborítja a faluvezetőt, hogy illegális lerakónak nézik többen a temetői koszorúknak kialakított méretes rekeszt, találtak már benne összetört műanyag széket, női cipőt, használt pelenkát. Valószínűleg néhányaknak így olcsóbb megszabadulni szemetüktől, de ezt fizeti ki helyettük a többi helybeli. Tudunk olyan faluról, ahol úgy kellett lezárni a sírkertet, hogy egyáltalán ne lehessen bejutni autóval, mert rendszeresen az építési törmeléket hordták be a temetői szemétgyűjtőbe.

Mi kerül a temetői szemétgyűjtőkbe megváltozott, megváltoztatandó szokásaink következtében, és mennyibe kerül ez nekünk és a természetnek? – érdemes ezt átgondolni

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Egy szál sárga rózsa és más merészségek

Akadnak, akik azzal érvelnek, hogy régen is szokás volt temetéskor a kegyelet koszorúkkal való kifejezése. Ám emlékezhetnek arra is, hogy azokat maguk a családok, az asszonyok készítették, főleg falun, s újra és újra megjavították, felújították. Ma pedig már egyáltalán nem ördögtől való gondolat a környezetvédő temetés. Nagyvárosokban gyakoriak az olyan gyászhirdetések, amelyekben kérik a részvétnyilvánítás és a koszorúk mellőzését, sőt, olykor ahhoz is ragaszkodnak a közvetlen rokonok, hogy a ravatalozó előtt megtartott búcsúztatás vagy a gyászmise után csak a legközelebbi családtagok kísérik el az elhunytat utolsó útjára.