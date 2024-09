Lovászi Péter kiemelte, a füstifecskék széles frontban vonulnak, ellentétben például a Gibraltár és a Boszporusz felé meghatározott útvonalon vonuló fehér gólyáktól. A Kárpát-medencén keresztül Dániából, a Skandináv-félszigetről, a balti államokból, Lengyelországból, Németországból, Csehországból, Szlovákiából érkező madarak vonulnak át. A fecskék többsége a kétéves kort sem éri meg, főként az időjárás és a táplálékhiány miatt. Visszatérően vannak a mostanihoz hasonló tömeges pusztulások a szeptember eleji hideg időben, de normál esetben az állomány kiheveri ezeket. – Sajnos egy lecsökkent nagyságú állomány, aminek az egyedei sincsenek jó kondícióban, érzékenyebb az ilyen eseményekre. A leromlás okai közt a túlzott mezőgazdasági vegyszerhasználat, a legelő állatok hiánya, az élőhelyek átalakítása, de a kémiai szúnyogirtás is ott van, hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, a vizes élőhelyek klímaváltozás miatti eltűnése is nehezíti a fecskék, és más vadon élő állatfajok helyzetét. Jellemző az is, hogy hosszú távú vonulóként a füsti fecskék, amelyek a nappalok hosszához igazítják a vonulásukat, „lekésik” érkezésükkel a korábbi tavasz miatt a fiókaneveléshez szükséges rovarrajzások időszakát.

Fecskementés a csopaki strandon. A képen Csontos Dóra és Csontos Gergely

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A fecskék mentéséhez elsősorban rovartáplálék, például horgászbolti csontkukac, lisztkukac jó, de megteszi a lágy macskatáp is, a kismacskáknak szánt apró szemű változat könnyen adagolható a madaraknak. Csopakon és Alsóörsön a strandokon hétfőn azt láttuk, több önkéntes sétált, illetve érkezett dobozzal a hideg időben, a zuhogó esőben, abba gyűjtötték a fecskéket, majd állatmentőkhöz vitték őket. Csopakon Csontos Dóra és férje, Csontos Gergő, valamint Jakabos Ági lisztkukacot hozott a földön kuporgó, elázott kis madárnak, azzal etették meg óvatosan, majd dobozba tették. Alsóörsön Báró Béla jegyző és Molnár Katalin strandgondnok vezetésével az egész hivatal és több helybeli is gyűjtötte az elázott, kimerült madarakat a fűből, majd dobozba téve juttatták el a fecskéket az alsóörsi Olt-Alom Állatvédő Egyesülethez. A jegyző felidézte, szeptember 15-én vasárnap, szintén zuhogó esőben, viharos szélben Hebling Zsolt polgármester a polgárőrökkel, rendőrökkel, önkéntesekkel együtt a 71-es főút mentén kézjelzéssel lassította a forgalmat és lassító táblákat is kihelyeztek, hogy ezzel is védjék a madarakat.