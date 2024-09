A túra Balatonfüred és Aszófő szőlői között kanyarog, melynek során a borút egyik legszebb szakaszát, a vörösmáli műemlék pincesort is útba ejtjük – ígérik a szervezők. Ebben a nem mindennapi környezetben lesz lehetőségünk megkóstolni a hegy levét is – tették hozzá, megjegyezve: a lédús fürtöket ringató lankákról csodálatos kilátás nyílik a Balaton szelíd víztükrére és „Somogyország” is visszainteget a túlsó partról.

Fotó: BFNP/Pető Piroska

Aki egy hamisítatlan balatoni szőlőhegyi hangulatra vágyik, megfűszerezve árnyas szurdokkal, köveken bukdácsoló patakkal, hűvös forrással, és szeretne megismerkedni egy különleges szépségű – a közelmúltban szenzációs feltárás nyomán - újra naptemplomként működő Árpád-kori templomrom lebilincselő történetével, annak ezen a túrán van a helye! – közölte a nemzeti park.

Az 5-6 órás túra reggel 9 órakor indul a balatonfüredi vasútállomásról, legalább 10 fő jelentkezése esetén, amit előző nap 16 óráig lehet megtenni.