– Ezért az épületek nagy részét komoly szigetelési munkával kellett megvédeni, így a Szentháromság-szobrot is. A száradás nagyon szépen halad, úgyhogy vélhetően még ősszel azt a végső védőréteget megkapja, ami még várat magára – mondta Udvardy György, aki arról is beszélt, hogy a Szent Mihály-bazilika egy nagyon ősi székesegyház. Az is kiderült a Gizella-kápolna előtti ásatásnál, hogy volt egy időszak, amikor annak egy része temetőként működött, és ugyancsak fel lehet fedezni még épületmaradványokat.

– A temető két ok miatt került a templomhoz közel. Az egyik egy ősi keresztény elgondolás, hogy a templomhoz közel kell temetkezni, hiszen ez kifejezi a hitünket is. A másik pedig: a várban szűkös a terület – mondta.

A hallgatósággal – már a székesegyházban – azt is megosztotta, hogy a székesegyház a tanításnak, a liturgiának, a szentségeknek, az ünneplésnek és a közösségi alkalmaknak a helye. A székesegyházban az egyház a maga legfőbb tevékenységét végzi. Hangsúlyozta, az egyház egyetlen más tevékenysége sem mérhető a liturgiához. Hozzátette, ezt a székesegyházat az évszázadok során többször is átépítették. Részletesen mesélt Udvardy György a török kiűzése (1686) utáni újjáépítésről, a múlt század elejének átépítéséről, amikor néhány falat kivéve az összeset lebontották. Akkor (1907–1910) alakult ki a a most látható székesegyház. Az építtetők szándékosan és tudatosan az ősiséget akarták kiemelni.

Itt is szóba került a nagyon jelentős vizesedés, mely kapcsán 52 helyen helyeztek el a szakemberek mérőpontokat – a sótartalomra is figyelve –, és kiderült, több mint 70 százalékban károsodás érte a falakat. Mindez azt a kérdést is felvetette, hogy mi legyen a díszítőfestéssel? Egy másik kutatási eredmény kapcsán derült ki, hogy 1973 és 1975 között egy jelentős átfestés történt. Végül Udvardy György felhívta a figyelmet, hogy a templom egyik oldalában Mindszenty József püspök képe látható, aki 18 hónapig volt veszprémi püspök, a boldoggá avatási eljárása jól halad, míg a másik oldalon Bódi Mária Magdolna, Isten tiszteletre méltó szolgálóját ábrázolták: az ő boldoggá avatási ünnepe 2025. április 26-án lesz Veszprémben.