A Garaiakhoz kell időben visszaugranunk, ha a falubeliek merész vállalkozásának apropóját el akarjuk magyarázni. Zsigmond királynak az uralkodása idején a legfőbb támaszának számított Garai Miklós és János. A testvérpár ennek érdekében alapította meg a legendás sárkányos rendet is 1408-ban. Miklós még a nádori tisztséget is ellátta. Családjuk a déli határok védelme során szerzett dicsőségük, hősiességük jutalmaként kapta meg a cseszneki központú uradalmat, cserébe korábbi birtokaikért. A várat 1424-re felépítették, a sziklán magasodó, ma is látható falak jórészt az idejükben létrehozott épületek maradványai, az igaz, hogy az óratornyot az Esterházyak alakították ki jóval később. Minderről Amberger Károly cseszneki amatőr helytörténész beszélt lapunknak.

Amberger Dániel várkapitány már korábban beszélt lapunknak a cseszneki vár őrtornyának különleges építészeti megoldásáról

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Tehát a Garaiak idejétől, 1424-től számolják a vár hatszázadik évfordulóját, ami az idei évre esik. A kerek jubileum apropóján, helyi összefogás révén, az önkormányzat és a vele együttműködők segítségével épül fel a keleti őrtorony méretarányos mása, régi leírások alapján és persze ma rendelkezésre álló építőanyagokból, tudtuk meg Trieblné Stanka Éva Renáta cseszneki polgármestertől. Azt is elmondta, hogy már megvan a helye, a falu Zirc felőli végén, a parkolónál, a Tarac-hegy lábánál lesz, ott, ahol nemrégiben egy szívszelfit helyeztek el, egy olyan fotópontot, ahol a várral háttérben készülhetnek a párokról csókolózás közben fotók vagy szív küldi üzenetekhez fényképek.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Ha történelmileg pontosak szeretnénk lenni, akkor azt is meg kell említenünk, hogy évtizeddel ezelőtti ásatások kiderítették, a Garaiak építkezése előtti időkben már mintegy százötven éven át létezett a cseszneki magaslaton egy másik erődítmény, de arról keveset tudunk, elbontották, alapjaira került az újabb építmény. S ma is Zsigmond király idejét tartjuk a cseszneki vár fénykorának, ez hazánk egyik legkisebb vára, úgy nevezik, hogy a Bakony őre.