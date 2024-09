Mi Zircen a Cuha partjára mentünk ki. A 82-es főút alatt szűkebb helyre szorítva siet. Jó érzés hallani, milyen hangot ad itt a csobogása, és a Hosszúrét, a Kardosrét felé vezető szakaszán is sokkal jobban néz ki, mint nyáron. Patakszerűbb, nem a csak a medrét mutatja. Igaz, a múlt hétvégi esőzésekkor itt is valószínűleg gyorsan itta be a szomjas talaj a vizet, mert ha a nyári aszály nem fokozódott volna irgalmatlanná, akkor a leesett csapadék jobban megemelte volna a patakok vízszintjét a most tapasztaltnál. Többen azt jósolják, hogy a mostani csobogás se tart soká, ha nem lesz csapadékutánpótlás.