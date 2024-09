Bohus Eszter, a Bohus–Lugossy Alapítvány alapítója az emlékművet mutatta be részletesen. Elmondta azt is, hogy édesanyjának a kedvenc városaként lopta be magát a szívébe Veszprém.

– Ezen a földön, melyet ma Magyarországnak hívunk, egykor hunok és avarok, majd kunok és besenyők, mongolok és törökök próbálták megvetni lábukat, de sikertelenül. Birodalmak és népek tűntek fel és el, de a magyarság fennmaradt ezer éven keresztül, mert az erkölcs pillérei biztosították a folytonosságát. Bátorság, akarat, vallás és kultúra. Mindezen gondolatok segítettek édesanyámnak abban, hogy szobrászatilag képes legyen megfogalmazni az eddigi használatos jelképektől, attribútumoktól teljesen eltérőt. Sokkal inkább a természetben fellelhető törvényt és rendet, mint szimbólumokat alkalmazó köztéri alkotást, melyek alapgondolata a kikristályosodás. Az alaktalan geomorf tömeg épp, mint a magyarság – mondta Bohus Eszter.

Elmondta azt is, Lugossy Mária művei a világ legjelentősebb köz- és magángyűjteményeit gazdagítják világszerte, Lugossy Mária emléke örök, életműve gondozása alapítványuk feladata és büszkesége.

– Országunk egyetlen nonfiguratív millenniumi emlékművének felújítása, újraavatása szimbolikus jelentéstartalommal is bír. Jövőt építeni csak együtt, a múlt értékeinek ismeretében és azokra alapozva progresszíven tudunk, az idő áramlásával együtt mozogva, elfogadva, hogy minden változik, de értékeink örök érvényűek, gondozásuk mindenkori közös feladatunk.