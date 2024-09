Jelen volt a rendezvényen Frankó Imre ezredes, a jogutód MH Altiszti Akadémia parancsnoka Szentendréről, Bardon Tamás ezredes, a MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka, valamint Soós Gyula alezredes, a MH 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka, mindketten Veszprémből, altisztjeikkel együtt, valamint ott láttuk Kaszab Zoltánt, az MH vezénylő zászlósát, négycsillagos altisztet is, aki a vezérkari főnök mellett dolgozik. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt Huszár Péter alezredes, a Védelmi Bizottság titkárságvezetője, a Veszprémi Érsekséget Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója képviselte.

A megemlékezés napján Veszprémben a jutasi honvéd altisztképzés kezdetének századik évfordulóját köszöntő fényfelirattal közlekedtek az autóbuszok

Fotó: Fülöp Ildikó

A Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Múzeum, a MNL Veszprém Vármegyei Levéltára és Veszprém Megyei Jogú Város közös tudományos konferenciáját Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója köszöntötte, a konferencia levezető elnöke Boross István, a MNL Veszprém Megyei Levéltára főigazgatója volt.

A folyosón a témához kötődő állandó dokumentumkiállítás, a teremben pattogó katonazene várta az érkezőket.

A két részben rendezett konferencia előadói (Nagy-Luttenberger István, Mészáros Kálmán, Hermann Róbert, Illésfalvi Péter a MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében, valamint Földesi Ferenc nyugállományú ezredes, veszprémi helytörténeti kutató) a kései rendiség korától a második világháborúig követték nyomon a hazai altisztképzés, az altisztek helyzetét. Érdekes kutatási eredményekről hallottunk azzal kapcsolatban, miként vált sürgető feladattá az altisztképzés, milyen is az igazi altiszt? Szabó Csaba, aki például a zalaegerszegi 47-es hagyományőrző honvéd zászlóalj őrnagya is, így fogalmazott:

– Az őrmester a hadsereg gerince. A tiszti és honvédállomány között az összekötő kapocs mindig az altiszt, aki a csapat lelke. Hogy ez az igény megfogalmazódhatott, a kiképzett altisztek pedig teljesítették is, az a jutasi altisztképzőnek és parancsnokainak is köszönhető. Közülük is kiemelkedik Markóczy János alezredes (később altábornagy), aki a leghosszabb ideig állt az intézet élén, s mint kiderült, katona létére igen színes egyéniség volt. Szigorúsága mellett ezért is tisztelték a jutasi altisztképző növendékei.

Az írás megmarad, hirdeti a Magyar Nemzeti Levéltár szlogenje.

Ezért is különösen értékelendő az a kiadvány, amit a centenáriumi konferencia előestéjén mutattak be. Földesi Ferenc ny. ezredes, a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat főszerkesztője szerkesztőként és szerzőként elkészítette a Magyar Királyi Veszprém-jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelőintézetről kiadott kötet második, bővített változatát. Ami azt illeti, mintegy hatszáz oldalas kiadvány született a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, mint kiadó jóvoltából és a veszprémi önkormányzat anyagi támogatásával, amit ráadásul ingyen vihettek haza mindazok, akik részt vettek az eseményen.