Ahogy tavasszal az orgona, aztán sorban a szántóföldi növények, az őszi kikerics is előbb virágzik idén a száraz, meleg időjárás miatt a Magas-Bakonyban. A szokásosnál két-három héttel korábban és ez is a környék egyik kedvelt látnivalója. Ez a kikerics nem védett, de jól meg tudja védeni magát. Nem véletlenül kerülik el a legelő állatok és nevezi a népnyelv kutyadöglesztőnek. Egy igen mérgező vegyületet tartalmaz. Az orvostudomány ezt egyébként ma is felhasználja.

Veszélyes szépség. Az őszi kikerics nem védett növény, de jól meg tudja védeni magát, minden része mérgező

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kikerics hagymás növény, egy gumóból hat-nyolc termetes virág is kihajt. Ezek hasonlítanak a krókuszéhoz, de míg utóbbinak három porzószála van, a kikericsnek hat. Ősszel csak a virágjával örvendeztet meg minket, a leveleit tavasszal növeszti és akkor hoz termést, magjait a hangyák terjesztik, nekik köszönhetjük az őszi lila szőnyeget a réteken. Most egy ilyet a Szarvaskúti Dámfarmon is megcsodálhatunk.

Az idén az őszi kikerics is korábban virágzik a Magas-Bakonyban

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Tudományos neve, a Colchicum egy Fekete-tengernél lévő ókori királyság (Kolkhisz) nevéből származik. A monda szerint Médeia kolkhiszi királylány és legendás boszorkány kikericset használt varázsszereinek kikeveréséhez.