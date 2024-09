Óriási megtiszteltetés érte a Veszprémi Főegyházmegyét: 2025. április 26-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, aki életével és áldozatával mély nyomot hagyott a katolikus közösségben, tájékoztatta a Naplót az érsekség.

Forrás: Veszprémi Érsekség

Élete derűs, Krisztust szerető és követő példája annak, hogyan lehet hétköznapi emberként is Isten szolgálatában állni. Magdi nemcsak a hitében volt példamutató, hanem szeretetét, nyitottságát és örömét is sugározta mindenki felé, akivel találkozott.

A boldoggá avatásra való lelki felkészülés során a Veszprémi Főegyházmegye egy különleges utat talált: az utazókavicsot. A résztvevők festett köveket készítenek Bódi Mária Magdolnára emlékezve (kinek-kinek saját ismerete, tapasztalata, ötlete alapján), majd ezeket a kavicsokat bárhol elhelyezhetik, amerre járnak, akár a természetben, akár városi környezetben, akár külföldön. A kavicsok szimbolikus üzeneteket hordoznak, melyek Bódi Mária Magdolna szeretetét, hitét és életének példáját juttatják el azokhoz, akik rábukkannak.

A kreatív kezdeményezés a közösséghez való kapcsolódás és a tisztelet új formáját kínálja

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kreatív kezdeményezés a közösséghez való kapcsolódás és a tisztelet új formáját kínálja. Bódi Mária Magdolna élete arra emlékeztet, hogy a hétköznapokban, a csendes szolgálatban és a mindennapi egyszerűségekben is felfedezhetjük a hit mélyebb értelmét. Ahogyan ő szerette a természetet, és sokszor kerékpáron járta be a vidéket, úgy ezek a kavicsok is egyfajta “utazó üzenetté” válnak, ami továbbviszi életének derűjét, fényét és példáját.

Az utazókavics egyszerű, de mély üzenetet hordoz: a hit útja soha nem áll meg. Mária Magdolna derűje, kitartása és szeretete mindenki számára erőt adhat, legyen az vallásos vagy civil ember. Ahogy rábukkanunk egy ilyen kavicsra, emlékeztethet minket arra, hogy nincs az az élethelyzet, ahol ne találkozhatnánk a hit, a remény, a szeretet és az áldozat erejével – akár a természet szépségei között, akár a hétköznapi utunkon.

Lelki kaland

Az egyházmegye kezdeményezése több mint egy egyszerű játék, egy lelki kaland. Az utazókavicsok arra hívnak minket, hogy álljunk meg egy pillanatra, gondolkodjunk el saját életünkről, kapcsolatainkról, közösségeinkről, felelősségvállalásainkról, és merítsünk erőt Bódi Mária Magdolna életéből. Ez az egyszerű gesztus lehetőséget ad arra, hogy a modern világ zűrzavarában megtaláljuk az isteni jelenlét apró jeleit.