Az árnyékoló hivatalos átadását a Mihály-napi ünnepségre és vásárra időzítették a veszprém-kádártai intézményben, ahol a gyermekek kedves műsort adtak elő.

Hegedűs Barbara alpolgármester kiemelte a helyi közösség erejét és azt, hogy a vállalkozók nagyszerű partnerei voltak a kezdeményezésnek

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ezúttal nem volt szükség a pergolára, mert a délutáni nap elbújt, de megtudtuk, a kora őszi, késő tavaszi, illetve nyári időszakban rendkívül hasznos a nemrég felépített árnyékoló. Az óvoda épületének azon része ugyanis erősen ki van téve a napsütésnek. A támogatóknak hála a túlzott felmelegedés az új fejlesztéssel orvosolva lett.

Lábadi Anita tagóvoda-igazgató külön köszöntötte a két támogató cég képviselőjét, Radics Szilvesztert és Ürményi Norbertet, akik ajándékot kaptak az óvodásoktól.

A gyermekek hasonló ajándékkal kedveskedtek Hegedűs Barbarának is. A veszprémi alpolgármester kiemelte a helyi közösség erejét és azt, hogy a vállalkozók nagyszerű partnerei voltak a kezdeményezésnek. Hegedűs Barbara megköszönte az óvoda dolgozóinak munkáját. – Kívánom, hogy sikeres és örömteli napokat töltsetek el az óvodában – szólt a gyermekekhez és az intézmény dolgozóihoz az alpolgármester, aki méltatta az összefogást. – Bízom benne, hogy a helyi közösség továbbra is ilyen erős marad, mi az önkormányzatnál pedig azt ígérjük, hogy továbbra is támogatjuk majd – tette hozzá.