Vásári vigassággal köszöntötték az őszt a napokban Nemesvámoson. A Patak-parkban, a termelői piacon 30 kiállító kínálta portékáit, a helyi Boregyletnek köszönhetően a gyerekek részt vehettek a szőlőpréselésben, de számos ingyenes programmal, légvárral, fajátékokkal, kézműves-foglalkozásokkal is várták a gyermekes családokat. Arról, hogy milyen rendezvényeket eseményeket terveznek még a településen az év hátralévő részében, a falu polgármestere számol majd be a televízió nézőinek. Sövényházi Balázs tájékoztat a közelgő Bakony Expóról is, a termelői vásár november 8-tól várja majd a vendégeket.

Halászlé, halpogácsa, harcsa-gyros, valamint harcsa brassói is készült a közelmúltban a IX. Alsóörsi Halnap keretében. Hamarosan pedig a III. Balaton-felvidéki Kolbászsütő Fesztivált is megrendezik a településen, az AMFI-ban. A tóparti falu hagyományos programjairól, valamint az elmúlt turisztikai főszezon eredményeiről is tájékoztatja a nézőket a közéleti magazinműsorban Hebling Zsolt polgármester.

Hétfőn a Veszprém Tv adásában Kálóczi Beáta szerkesztő-műsorvezető várja a nézőket a képernyők elé.