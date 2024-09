A Komatálas Közösségek és a Hagyományok, ízek, régiók védjegyes termelői közösségek találkozóját tartották szeptember 20-án, pénteken a Zöld Élet Házában. Köszöntőjében Grőber József polgármester szólt a hagyományok megőrzésének fontosságáról, és annak a közösségek összetartó erejére gyakorolt hatásáról.

A negyedik osztályosok megtekintették a kiállítást Fotó: Tisler Anna

A helyi iskola harmadik, valamint 7. és 8. osztályosai adtak műsort, majd Szabolcsi Emma elszavalta Mácz Hajnalka erre az alkalomra írt versét. A nagyteremben Magyarpolány, Olaszfalu, Sülysáp és Bödeháza mutatta be termékeit. A programon részt vett az Agrárminisztérium részéről Baksa Adrienn, az Agromodernizációs Főosztály főosztályvezetője, Györe Dániel, a Szőlő, Bor és Eredetvédelmi Osztály vezetője, Kisérdi Imola vezető kormány-főtanácsos, a Hagyományok, ízek, régiók védjegy bírálóbizottságának elnöke. A bírálók az értékeléskor az étel ízvilágán kívül figyelembe vették az eredetiséget, azt, hogy mennyiben használnak az elkészítésénél helyi alapanyagokat, tartják-e még a hagyományos elkészítési módot. Amíg a bírálók zárt ajtók mögött dolgoztak, a résztvevő településekről érkezettek a hagyományaikról, a hagyományőrzésről, az azok által kialakult közösségekről beszélgettek. A szervezők a résztvevőket becsinált levessel, krumpligombóccal vendégelték meg, amely mindenkinek ízlett. Sokan a receptet is elkérték. A kiállítást a helyi iskola diákjai is megtekintették, akik kóstolót is kaptak az ételekből.