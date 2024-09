„Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék" – ez a mottója a Magyarországi Légimentésért Alapítvány és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. véradó programjának, melyet a Magyar Vöröskereszttel és az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen szerveztek meg szombaton az ország hét helyszínén. Az immár negyedik alkalommal megvalósuló esemény célja, hogy új véradókat is toborozzanak, valamint, hogy aktivizálják a korábbi donorokat. A nap különlegessége, hogy az érkező véradók és családtagjaik a mentőhelikoptert is megnézhetik.

Fotó: Keszey Ágnes

Nyulasi Lászlótól, a balatonfüredi légimentő-állomás vezetőjétől megtudtuk, hogy hetven kilométer sugarú kört fed le az ellátási területük, Veszprém vármegye szinte egészében, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Somogy és Tolna egy részében segítenek a bajbajutottaknak. Egész évben szolgálatban vannak, a balatoni szezon megnövekedett forgalmában nyáron havonta átlagosan hetven esetben kellett útnak indulniuk. Négy éve már a balatonfüredi mentőhelikopteren vér is van, hogy a súlyos állapotú embereken azonnal tudjanak segíteni. A bázisvezető hozzátette, hogy ő és munkatársai is rendszeresen adnak vért.

Libisch Éva, a Vöröskereszt Veszprém vármegyei véradásszervező koordinátora elmondta, hogy 2021-ben 67, 2022-ben 72, tavaly pedig 44 donor vett rész a balatonfüredi légimentő-állomás véradásán, s most is már sokan megjelentek.

A helybeli Szakonyi-Németh Katalin, a szombati nap első véradója már hetedik alkalommal nyújtotta karját mások segítésére.

Szakonyi-Németh Katalin sokadszorra nyújtotta karját mások segítésére. Fotó: Keszey Ágnes

– Mindig szükség van a vérre. AB vércsoportom van, ez ritkább, ezért is tartom lényegesnek. Érdekes a helyszín is, bepillantani a légi mentők munkájába, megnézni a helikoptert. Ez már a második alkalom, hogy itt adok vért, szívesen jövök ide – árulta el a véradó.

„Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a véradás, mennyire nagy szükség van a vérkészítményekre. A különleges közösségi esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson nemcsak a véradás üzenetének fontossága, de a lehetősége is, felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére és a légi mentők nem mindennapi munkájára" – írták a szervezők közleményükben.

A balatonfüredi légimentő-állomáson szeptember 28-án 18 óráig várják a véradókat.