Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője elmondta, örömteli, hogy egy kisebb lélekszámú lakórésznek is ilyen nagyszerű közösségteremtő programja van. Rámutatott, erős közösségek működnek a városrészekben, elég csak Gyulafirátótra, Kádártára, a Csererdőre gondolni, de természetesen idetartozik Szabadságpuszta és Jutaspuszta is. Sőt, Jutaspusztán a nyugdíjasklub mellett a Jutaspusztai Baráti Kör is működik, ami tényleg igazi baráti társaság.

– Komoly a civil élet a városrészben, jó a közösség, és egy-egy ilyen rendezvény nagyszerű alkalom arra, hogy összejöjjön a településrész – fogalmazott Ovádi Péter, aki szerint a szervezők ezúttal is kitettek magukért, rengeteg programmal kedveskedtek a jutaspusztaiaknak. Hozzátette: nemcsak helyiekkel találkozott és beszélgetett, hanem Veszprémből is jöttek az eseményre. Kijelentette, sokan társadalmi munkában tesznek azért, hogy egy-egy ilyen falunap megvalósuljon, amire láthatóan van igény, hiszen a legkisebbektől a legidősebbekig itt vannak a helyiek.

Természetesen ilyenkor arra is van lehetőség, hogy a helyiek ügyes-bajos dolgaikkal felkeressék képviselőjüket, tehát szóba kerül egy-egy útfelújítás, fejlesztés, ami még várat magára, netán tervezés alatt van.

A délutánt a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió táncbemutatója nyitotta, majd ugrókötelesek mutatták meg tudásukat. De volt nagy sikerű hagyományőrző íjász- és fegyverbemutató, színpadi sörivó verseny, fellépett Puska Patrícia, és Varga Leslie is zenés műsort adott a Veszprémfalvai Vigadalomban.