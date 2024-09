Temesvári Balázs, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (VKSZ) vezérigazgatója kijelentette, Veszprémben továbbléptek az autómentes programnál, ugyanis a VKSZ szerint a városi biodiverzitásnak a megőrzése az elkövetkezendő évek, évtizedek fontos feladata lesz. Ebben az általa vezetett cég már jó ideje élen jár, és minden olyan kezdeményezést felkarol, ami azt szolgálja, hogy a városi életminőség javuljon. Úgy vélte, a komposztálás elterjesztése, a komposztálás meghonosítása Veszprémben és a hazai közgondolkodásban fontos lépés ennek a célnak az elérésében. Nem is volt kérdés, hogy a kezdeményezésnek – együttműködésben a Pannon Egyetemmel – Veszprémben helyet biztosítanak. Hozzátette: saját tapasztalatból tudja, hogy a komposztálással évről évre egyre jobb minőségű alapanyagot lehet kihozni. Reményei szerint példát tudnak mutatni a város más részein családi házban vagy társasházban élők számára, hiszen a zöldhulladék nem hulladék, hanem érték, egy nagyon jó alapanyag, amit visszaforgatva a városi környezetbe nagyon jól lehet hasznosítani.

Baráth Gabriella, a KDRIÜ vezető projektkoordinátora elárulta, a CORE-projekt keretében kezdték el ezt a kezdeményezést. Elhangzott, a Csikász utcai komposztálónak a "szülei" Belgiumban vannak. Például a táblának a dizájnja, tartalma, a komposztládák felépítése egy májusi tanulmányút eredményeként érkezett Veszprémbe. A helyi kezdeményezők, a helyi kertbarátok egyébként nyitottak minderre.

Arról is beszéltek a komposztünnepen, hogy ami a konyhából kikerül, az nem hulladék, hiszen ahogyan az egyetem szlogenje is mondja, "a jövő erőforrásai a kukában vannak". Felhívták a környéken élők figyelmét – akik közül néhányan szóvá tették a komposztládákból származó kellemetlen szagokat –, hogy egy nagyon szakszerűen kezelt komposztálóláda és terület illatos tud lenni, és az a hasznos anyag, ami majd 8-9 hónap múlva ebből a ládából hasznosul, az gazdagítani tudja ennek a kertnek a talaját. Kiderült, komposztmesterek fogják gondozni a két komposztálót a Csikász utcában és a Mester utcában is.