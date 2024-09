Bakonyi rém – Dunsztosüvegben vitték be az óriáshernyót a természettudományi múzeumba címmel írtunk arról az esetről, amikor megrémisztette egy zirci kert gazdáit egy igazán ijesztő kinézetű, morcos tekintetű, tekintélyes méretű óriáshernyó, amit a leanderükön fedeztek fel, azt csócsálta. Levágták a növény egy nagyobb darabját és a virág szárán ülő lényt azzal együtt óvatosan betették egy dunsztosüvegbe, aminek kilyuggatták a fémtetejét. A természettudományi múzeumba siettek vele, ahol fény derült kilétére. Oleanderszender. Szép, nagy, zöld lepke lesz belőle, persze még átalakulás előtt áll. A Bakonyban ritka, nem őshonos hazánkban, de a mediterrán részekről néhány iderepül. Közép-Európában jellemzően csak átutazó, hazánkban kimondottan kivételes vendég az oleanderszender. Igen meleg és száraz nyarakon idelátogat délről. Ritkán. Eddig ritkán. De tényleg így marad ez a helyzet?

Rejtőszínének hála nehéz felfedezni a leanderbokron az oleanderszender hernyóját, de a védekezés miatt a hátán hordott álarca ijesztő

Forrás: Bakonyi Természettudományi Múzeum

Érdekesség, hogy az oleanderszender hernyójának a harmadik szelvényén két nagy, szemre emlékeztető, fehér szegélyű, kék színű folt található. Ezek védelmi célt szolgálnak, a hernyó zaklatáskor a fejét behúzva, elülső részét felhúzva domborítja elő a szemfoltokat, melyek ilyenkor meglepően nagyok és sokkal nagyobb állat benyomását keltik. Szintén jól megfigyelhetők rajta az oldalt végigfutó fehér sávok, azok mentén a fehér pontocskák, és a potrohvégen található kis narancssárga farokkinövés, ami jellemző a szenderekre.

Metamorfózisra felkészülve – Már besötétedett Zircen az oleanderszender korábban halványzöld színe

Fotó: Péczi Katalin / Forrás: olvasó

Mióta megjelent cikkünk, több olvasónk jelezte, hogy szintén talált oleanderszendert teraszán, kertjében. Magyarpolányból, Nemesvámosról is kaptunk ilyet üzenetet, és többet Zircről. "Kék a szeme, arca csupa derű. Újabb háziállat, oleanderszender költözött az egyik leanderemre" – írta viccesen a hernyó fotója mellé Péczi Katalin. "Most bent van egy ötliteres befőttesüvegben és elbújt a levelek alatt, úgy tudom, három-négy hét alatt megtörténik a metamorfózis, szép lepke lesz belőle. Alulra raktam neki földet és rászórtam száraz és nem száraz leander leveleket, hogy legyen majd, mi alá bebújni, ha eljön az ideje. Kapott friss ágakat csócsálgatni, amiket vígan ropogtatott is, nagyon mókás volt, ahogy rágcsálta. Aztán elvonult a levelek alá. Nem akartam stresszelni szegényt, de amikor levideóztam, egy picit megmozdult. Úgy látszik, még csak készül a bebábozódásra. Amúgy érdekes volt az is, ahogy előbb fekete karikák jelentek meg a kék szemnek látszó foltjai körül, aztán kezdett fakulni a szép zöld színe, aztán elbújt a levelek alá és már ott lett ennyire sötét" – írta zirci olvasónk.