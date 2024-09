Jandala Attila a hétvégén is edzeni vitte a másfél éves Zengőt, hogy arra is megtanítsa, a vízből kihozza az elejtett vadat. Gyakorlás kell ehhez, akkor is, ha az alapgyakorlatokat már kiválóan teljesíti a kedves eb, és több képessége génjeiben rejlik. Videónkon gazdájával együtt megmutatott néhány dolgot ügyességéből.

Zengő a magas-bakonyi kikericsek közt

Fotó: Jandala Attila / Forrás: olvasó

Már több olyan vizsgát teljesített, ami a vadászebbé váláshoz szükséges, de magasabb fokozatúakra is felkészíti Jandala Attila, aki kedvencét nemrégiben a Magas-Bakony őszi szépségei közt, kikericsmezőkön fotózta le. Elmondta, hogy a vizsla futókutya, tehát az számára természetellenes, hogy a gazdája mellett komótosan sétáljon, cammogjon. Viszont kiképzését játéknak fogja fel.

A másfél éves vizsla hallgat gazdájára, akár egy fotózás kedvéért is nyugodtan ülve marad

Fotó: Jandala Attila / Forrás: olvasó

Apró jelre leül és lefekszik, a be- és kihívás szintén jól működik esetében, akkor is a hozzá tartozó emberre reagál, ha egy másik kutya vagy egy őz tűnik fel a színen, esetleg egy sétáló ember.

A zirci Zengő okos tekintetű és ügyes magyar vizsla

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az apróvad úgynevezett apportírozására szoktatják. Akkor viszi véghez ezt megfelelően, ha megkeresi az elejtett vadat, a legrövidebb úton a vadászhoz viszi és a korrekt átadásnak is megvan a maga módja. Ha leül vele a gazdája előtt és addig a szájában tartja, míg nem kéri el tőle – ez a feladat legtökéletesebb végrehajtása.