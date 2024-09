Korábban is összegyűjtöttük már idén egy-egy hónap végén, mi mindenről írtunk a Bakony fővárosához kapcsolódóan. Január, február, március, április, május és július hírei után most következzenek az augusztusiak a veol.hu cikkei közül, és szeretnénk ajánlani a bakonyi kisvárost a turisták célpontjának is.

Zirc – Helyi keramikusművész alkotása

Fotó: Rimányi Zita/Napló

1. Bakonyi bérletgond

Nem ott árulják a jegyet, ahol az utasok vannak. Zirci specialitás, a város elrendezéséből következő adottság, hogy a buszpályaudvar a település szélén van, szinte minden utas azonban a központban lévő forgalmas Rákóczi téri megállókban száll le a helyközi járatokról vagy száll fel azokra. Na épp itt nem lehet jegyet, bérletet venni. Persze lehet digitálisan, de így nem mindenki tud, meg lehet a sofőrnél, akinek van más dolga is, és ez a megoldás várakozást okozhat. Olvasói kérdés, szolgáltatói válasz cikkünkben.