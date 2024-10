A pápai tetováló épp egy tenyérre varr angyalszárnyakat

Fotó: Haraszti Gábor

Népszerű a tetoválás

Tamás elmondta, a tetoválás széles körben 2005-2010 környékén terjedt el, ekkor robbant be a Miami Ink című televíziós sorozat, mely egy floridai tetoválószalon mindennapjait mutatta be.

- Onnantól kezdve mindenki tetoválni akart, gombamód elkezdtek szaporodni a szalonok. Volt ennek rossz és jó oldala is, utóbbira jó példa, hogy nagyon sok képzett művész áramlott be a tetováló-világba, és hozták magukkal azokat a technikákat, látásmódokat, amiket az iskolában tanultak. A tetoválás elkezdett művészi lenni. Minden korszaknak megvannak a maga trendjei, népszerűek a színészek, labdarúgók, zenészek testét díszítő tetoválások, sokan varratnak gyerekneveket, valamilyen életeseményhez kötődő évszámokat, most a népszerű a realisztikus stílus, a viking-kultúra, a virágok, az állatok, és a minimál, vonalas rajzok. Nem nagyon tudok olyan helyet mondani a testen, ahova ne kértek volna már tetoválást, a leggyakoribb a kar. Általánosságban elmondható, hogy a hajlatok fájnak a legjobban, az egyik legfájóbb hely a térdhajlat – tudtam meg.

Fotó: Haraszti Gábor

A művész kiemelte, szerinte akkor lesz jó egy tetoválás, ha a kuncsaft enged beleszólást a tetoválásba, meghallgatja véleményét, de azokat is szívesen látja, akiknek konkrét elképzelésük van. Egyébként volt egy svéd vendége is, akinek szinte a teljes testét tetoválta, közben azonban a férfi nemes egyszerűséggel elaludt. A legidősebb vendége egy 83 éves nő volt, aki egy lepkét kért a bokájára, ugyanis ez hiányzott még neki a bakancslistájáról.