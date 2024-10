– 1956 októberében meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta: elég volt. Igen. A nemzet szíve ott és akkor egyként dobbant, s ez a dobbanás megrázta a világot – jelentette ki Vörös Zoltán, aki szerint ugyan a forradalmat elfojtották, ám nem tűnt el nyomtalanul a történelem süllyesztőjében. Üzenete a mai napig itt él közöttünk.

A Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központja ünnepi állománygyűlést rendezett 1956. október 23-a évfordulója alkalmából az Agóra színháztermében

Fotó: Fülöp Ildikó

Úgy fogalmazott: a megfélemlítés és megtorlás sem volt képes legyőzni 1956 szellemiségét. A forradalom lényege az a közös vágy volt, hogy a magyar nép szabadon élhessen és saját sorsának irányítója lehessen. Amikor a világban sok helyen a szabadságról és az emberi jogokról folyt a diskurzus, a magyarok a legnehezebb körülmények között is felálltak és megmutatták a világnak, hogy a szabadságért és a méltóságért hajlandók mindent megtenni.

1956: A forradalom nem csupán egy esemény volt

– Mindannyian tudjuk, hogy a forradalom nem csupán egy esemény volt. Ez olyan eszme, amely azóta is ott él a szívünkben, és irányt mutat életünk minden területén, különösen a honvédelem terén – mondta. – Az emlékezés nem csupán a múltról szól, hanem a jövőről is. Arról a felelősségről, amely minket terhel. A forradalom hősei előtt nemcsak tisztelettel kell adóznunk, hanem el is kell gondolkodnunk azon, hogy mit jelent számunkra a szabadság, és hogyan tudjuk ezt az értéket megőrizni és védeni a jövő demokráciája számára.

Vörös Zoltán alezredes kiemelte, munkájuk nem csupán technikai feladatokat ölel fel. – Mi vagyunk a hazánk védelmének őrei. Feladatunk, hogy megőrizzük azokat az értékeket, amelyekért a forradalmárok harcoltak – mondta. – A légierő kulcsszerepet játszik hazánk védelmében. Az elmúlt évek során a globális biztonsági helyzet folyamatosan változott és most is változik. Harcolnunk kell nemcsak a külső fenyegetések, hanem a belső kihívások ellen is. De a technikai felkészültség önmagában nem elegendő. Szükséges a hősies önfeláldozás, a bátorság és a kollektív elkötelezettség, ami biztosítja a honvédelmi stratégiát – húzta alá.

Hazánk és értékeink védelme az elsődleges

Az elöljáró megjegyezte, a kihívások közepette sem feledhetik, hogy hazánk és értékeink védelme az elsődleges feladatuk. Bármire hajlandók azért, hogy megvédjék értékeinket, a szülőföldet és a közösségeket. – A szabadság nem ajándék, hanem küzdelem. Az ember akkor tudja értékelni, hogy mi a szabadság, amikor elveszíti azt. Mi, magyarok szerencsések vagyunk, mert miként Márai Sándor is írta, mi örökül kaptuk a szabadságot. Mi mindannyian 1956 büszke örökösei vagyunk és pont ezért még nagyobb a felelősségünk a szabadság megőrzésében – jelentette ki.