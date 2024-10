A 68. évforduló tiszteletére szervezett emlékünnepség koszorúzással kezdődött Kiss Zoltán honvéd alezredes Deák Ferenc utcai, majd Katona István, a forradalmi tanács elnökének Márton István utcai emléktáblájánál. Ezt követően a színházteremben Grőber Attila polgármester többek között az 1956-os forradalom és szabadságharc pápai eseményeit idézte fel.

Grőber Attila polgármester az 1956-os forradalom pápai hőseiről is megemlékezett

Fotó: Haraszti Gábor

A városvezető azt mondta, hatvannyolc évvel ezelőtt a magyarság a legjobb és legszebb arcát mutatta fel a világnak. A magyar szó a bátorság, a szabadságszeretet, a nemzeti összefogás, a hazaszeretet, a hősiesség szinonimájává vált.

– Fontos végre kimondani, hogy nemcsak az országszerte ismert hősöket kell ünnepelnünk, hanem a méltatlanul elfeledetteket is. Azokat is, akik itt Pápán, a mi városunkban voltak elég bátrak, hogy csatlakozzanak a forradalmi eseményekhez és szervezetekhez. Pápán a forradalom legfontosabb mozzanata nem a harc, hanem a sokrétű önszerveződés volt. A forradalom pártok nélkül zajlott le, a város irányítását pártokhoz nem tartozó személyek vették át. Egymás után alakultak a munkástanácsok a Pápai Textilgyárban, az Elekthermaxban, de megalakult a forradalmi katonai tanács és a Pápai Városi Forradalmi Tanács is – fűzte hozzá a polgármester.

Az ünnepségen a Pegazus Színház társulata adott színvonalas emlékműsort

Fotó: Haraszti Gábor



Egy város mozdult meg az 1956-os forradalom hírére

A középiskolások már október 25-én nemzeti színű kokárdákat viseltek, a Petőfi-gimnázium tanulói több tanteremben leszedték a szovjet mintájú címert, a Türr-gimnáziumban elsőként tűzték ki a lyukas zászlót, a textilgyár homlokzatáról pedig leverték a vörös csillagot. Ismerjük-e az események szereplőit, ismerjük-e forradalmi követeléseiket és szervezkedésüket, értékeljük-e bátorságukat – tette fel a kérdéseket a polgármester. – Ismerjük-e Láng Antal és Kaposi Kálmán nevét, akik leverték a vörös csillagot? Ismerjük-e Rápolthy László vagy Polgár József nevét, akik a munkástanácsok elnökei voltak? Ismerjük-e azt az emberfeletti munkát, amit Katona István a Pápai Városi Forradalmi Tanács élén végzett? Ismerjük-e Moór Ferenc ezredes hadosztályparancsnok nevét, aki magára vállalta a nemzetőrség megszervezését, és munkájának köszönhetően nem került sor fegyveres összecsapásokra? Mindezt egy olyan városban tették, ahol a szovjet hadsereg alakulatai állomásoztak – emlékeztetett Grőber Attila.