A bányató a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék között elhelyezkedő apró zsákfalu egyik nevezetessége.

A bányató a település közvetlen közelében található az egykori dolomitbánya területén Fotó: Nagy Lajos/Napló

A bányató és környéke remek kirándulóhely

Hegyesd távol esik a 77-es úttól, így aztán igazán csendes, nyugodt hely. A település központjában találjuk a kristálytiszta karsztvizű kis tavat, amely kietlen partjával holdbéli tájra emlékezetet első pillantásra.

A bezárt dolomitbánya helyén feljött karsztvízrendszerre épül a tó. A dolomitbányászat az 1960-as években kezdődött meg Hegyesd határában. Abban az időben csupán egy sokkal kisebb tó volt a mai helyén, aztán az is kiszáradt a bánya vízkivétele miatt. De a ’90-es évekre, a nyirádi bányák bezárását követően már a tízméteres mélységet is elérte a kéthektáros tó. A bányászat időközben leállt, az évek alatt visszaszivárgó karsztvíz feltöltötte a tavat. Az önkormányzat 2009-ben bízta azt a Hegyesdi Horgász Egyesületre, a tagok ma is karban tartják a tó környezetét. Időközben nagy mennyiségű keszeg honosodott meg a tóban, aztán süllőt telepítettek bele. Mára a nád és a hínár is hozzájárul a szép látványhoz.

A hegyesdi várhoz is érdemes felkapaszkodni

A különleges látványt nyújtó kis tó fölé magasodik Hegyesd szintén nem túl nagy vulkáni kúpja. A meredek hegytetőre, az apró, 13. századi vár romjához turistautat vezetnek, érdemes tenni egy kirándulást, hogy a páratlan panorámában gyönyörködjünk, akár a hegytetőn elhelyezett távcső segítségével is.