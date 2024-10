Miután Oros Sándor igazgatóhelyettes köszöntötte a rendezvényt, a polgármester egy jó hírrel kezdte mondandóját. Megtudtuk, hogy Solymosi László akadémikus vezetésével megalakult a szerkesztőbizottság, amelynek munkája révén 2027-re elkészülhet a régóta hiányolt, Veszprémről szóló monográfia. A nagy vállalkozáshoz a költségvetésben forrást különítettek el, azzal a kötelezettséggel, hogy a szerkesztőség minden évben mini konferencián számol be az elmúlt esztendőben elvégzett munkáról.

Fotó: Fülöp Ildikó

Földesi Ferenc, a Veszprémi Szemle főszerkesztője ajánlotta az olvasók figyelmébe az új lapszámot, ami ezúttal is sok nem ismert, illetve elfeledett tényt tartalmaz, például a címlapon szereplő vízfestmény (Utca) alkotóját, Gerstner Ödönt.

Az előző szám megjelenése óta elhunyt Csaby József Csaba karnagy és énektanár, akiről Somfai Balázs írt nekrológot. Veszprém szeretett közéleti szereplőjére néma felállással emlékezett a bemutató közönsége. A Szemle-kiadványok szokásos fejezete a visszatekintő, amiben olyan írásokkal találkozhatunk, amelyek Veszprémről vagy környékéről szólnak ugyan, de eredetileg nehezen hozzáférhető dokumentumokban jelentek meg.

Fotó: Fülöp Ildikó

Élő visszatekintőnek is gondolható a bemutató második fele, amikor a Cholnoky család ismert kutatójától, Rybár Olivér történésztől hallhattunk előadást Cholnoky Jenő skandináviai utazásairól Az „elveszett” Nobel-díj nyomában címmel. Mint az előadó mondta, korának egyik legismertebb földrajztudósa volt Cholnoky Jenő, aki eredetileg vízépítő mérnök végzettséget szerzett, s lett később Veszprém és a Balaton környékének aktív kutatója. A tudós ráadásul egy kiválóan dokumentált életművet hagyott az utókorra. Írt, rajzolt és fotózott, utazásai is napra pontosan követhetőek több mint egy évszázad múltán is. Az utazástörténeti előadást némi bulvár is fűszerezve, mert például valószínűleg maga a szerző indította útjára azt a hírt, hogy munkássága miatt többször is jelölték Nobel-díjra, amit végül nem kapott meg. Rybár Olivér a tudós alaposságával azt bizonyította, hogy nem csak jelölés nem volt, de kategória sem, ahova Cholnoky Jenőt jelölhették volna. Egy legendával szegényebbek lettek, ám sok új információval gazdagabbak a Szemle bemutatójának résztvevői.