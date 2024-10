Az 1956-os forradalom és szabadságharc veszprémi eseményei és a megtorlás időszaka Veszprémben egybeforrt Brusznyai Árpád személyével. A Megyei Forradalmi Tanács mártírhalált halt vezetőjéről és a helyi eseményekről a Moira című kötet szerzőjét, Sebő József irodalmárt, középiskolai tanárt kérdezik majd a Veszprém Televízió stúdiójában.

Társadalmi megbízatású alpolgármesterként segíti a jövőben az önkormányzat kulturális tevékenységét Muraközi Péter. Az Utcazene Fesztivál megálmodója az elmúlt évtizedekben a hazai könnyűzenei fesztiválok meghatározó szervezőjeként is dolgozott, és múlhatatlan érdemei vannak a Gyárkert programjának összeállításában is. A szakembert kérdezik majd új feladatáról, és kérnek majd értékelést az elmúlt években az önkormányzat által szervezett könnyűzenei programokról is.