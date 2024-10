Még a nyáron robbant ki az úgynevezett Fanta-botrány, miszerint a gyártó nem egyforma minőségű terméket kínál a különböző országokban.

A nagy termékteszt: bevásároltunk Ausztriában és Magyarországon, összehasonlítottuk a termékeket: Nutella, Fanta, babérlevél, Heinz, Milka, Haribo Fotó: Unger Tamás

Nutella, Fanta, babérlevél, Heinz, Milka, Haribo - Induljon a nagy termékteszt!

Ausztriában és Magyarországon ugyanúgy öt százalékos narancslé-sűrítményből készült Fanta kapható, mégis tapasztaltunk eltéréseket már az első tesztalanyunknál is. Küllemre teljesen hasonló volt a két ital, azt azonban már a felbontásnál is észrevettük, hogy a magyarországi változat sokkal szénsavasabb, míg az ausztriai ital édesebb, narancsosabb ízű.

A termékteszt második alanya, a táblás Milka tejcsokiját kóstoltuk meg. Mivel a két termék csomagolása száz százalékban megegyezett, arra számítottunk, hogy az ízük is hasonló lesz, tévedtünk. Az Ausztriában kapható Milka sokkal lágyabb, kakaósabb ízvilággal bírt, míg a magyarországi jóval édesebb volt.

A Nutellával kapcsolatban látatlanban mertünk jósolni, hogy az osztrák lesz a finomabb – megérzésünk be is vált, az Ausztriában kapható mogyorókrém sokkal mogyorósabb, kakaósabb volt. Egy kicsit még a színe is sötétebb, mint a magyarnak, amit sokkal cukrosabbnak éreztünk – a tápérték táblázat szerint alig egy százalékkal több cukor van a magyarban.

A Heinz ketchupja volt a következő „áldozatunk”. Az ausztriai termék-teszteléskor kissé savanykás, kevésbé markáns ízvilágot éreztünk, míg a magyar édesebb, ízesebb volt. Az összetevők listájánál eltérést nem tapasztaltunk, ám mivel nem részletezték, hogy milyen fűszerek kerültek beléjük, arra tudunk gondolni, hogy a fűszerezés okozta a jelentős ízbéli eltérést.

A Haribo ikonikus gumimacijait is megkóstoltuk, amelyek már ránézésre és tapintásra is másabbak voltak osztrák társaiknál. Míg az osztrák macik sokkal puhábbak és fényesebbek, a magyar „testvéreik” keményebbek, mattabbak voltak és a színük sem volt olyan intenzív. Ízre az osztrák gumicukor volt intenzívebb, gyümölcsösebb.

Több helyről hallottuk, hogy a babérlevélből Magyarországon silányabb minőség kapható, mi ezt nem tapasztaltuk, kibontva a két terméket mindkettőben ugyanúgy egész leveleket találtunk.