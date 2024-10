A felelősségteljes állattartás nem csupán egy szlogen, a felelőtlenség nem kizárólag egy adott állatnak okoz szenvedést (bár az is éppen elég lenne), kihatással lehet akár egész ökoszisztémákra is. Húsvét előtt például rendszeresen könyörgőre fogják a szakemberek nyúlügyben, de a hebehurgya akvaristák képesek nagyobb felfordulást is okozni. Vizeinkben már szép számmal tartózkodnak ingerlékeny teknősök, harapós halak, egyéb állatfajták, és most egy új jövevénnyel lett gazdagabb a Balaton és annak vízrendszere. A hobbiállattartók gyakran változó érdeklődési körének köszönhetően megérkezett a vörös mocsárrák, és máris remekül érzi magát. Meglehetősen agresszív faj, gyorsan terjeszkedik, elsősorban a folyami rák kárára, de az árvízvédelmi töltések gondozói sem zárják majd a szívükbe a lendületes aljzatfúrót.