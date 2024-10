– Balatonakaliban, ahogy az egész Balaton-felvidéken, nagy múltja van a szőlőtermelésnek és a borászatnak. A jó bor alapja a kitűnő termés és gazdák, a szüretelők, illetve a szorgos kezek, vélekedett Koncz Imre. A polgármester kitért jellegzetes csonthéjas gyümölcsükre, a mandulára is, amit minden évben külön megünnepelnek. Ebből a növényből a régi fajták felkutatásával az önkormányzat külön ültetvényt hozott létre, és jellemző az is, hogy a legtöbb udvaron szintén termelik, illetve szüretelik a mandulát. – Pirítva, kicsit megsózva ez a gyümölcs egy pohár balatoni bor mellé mennyei íz és élmény! – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, különféle rendezvényeiken kínálják is a mandulát, amelyből az asszonyok sokféle finomságot is sütnek, mindez nagy sikert arat Balatonakaliban.

Kitűnő hangulatú szüreti mulatságot szerveztek Balatonakaliban az elmúlt hétvégén

Fotó: szervezők/Sövény Gergő

A kitűnő hangulatú szüreti rendezvényen nagyon sokan érdeklődtek Leblanc Győző és Szeredy Krisztina Hol van az a nyár? című műsora iránt, melyben az énekesek ismert operettslágerekkel ajándékozták meg a közönséget. A mulatság hangulatát emelte a helyi kórus alkalomhoz illő előadása Rábaközi Rita ének-kamaraművész közreműködésével és Sári Attila zongorakíséretével. Az eseményen mindenkinek friss mustot, kitűnő helyi bort és finom falatokat is kínáltak. A nótázó és díszes szüreti menet Jana Norbert harmonikamuzsikája mellett vitte a szőlőharangot egészen az óvodától a Fék étteremig, ahol áldást kapott a szőlő, a gazdák, valamint az idei termés.