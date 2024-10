– Mindenki figyeljen oda az egészségére, és vigyázzunk egymáséra is – fogalmazta meg köszöntőjében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. – Ahogy múlnak az évek, úgy nőnek az egészségügyi kockázatok is. Mindannyian reménykedünk abban, hogy családunkban, ismerőseink, munkatársaink között nincs érintett és nem is lesz, a valóság sok esetben megcáfolja ezt a reményt. Bízom benne, hogy ez a séta is hozzájárul, hogy az Ajkán élők egészségesebbé válnak. A város legyen büszke arra, hogy ilyen erős közösséget alkot, és ezen a hűvös délelőttön is ilyen sokan részt vesznek, emlékeznek azokról, akik már nem lehetnek közöttünk, és felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára azért, hogy tegyenek a tragédia megelőzéséért – fogalmazott a miniszter.

Királyné Gősi Erika, a Magyar Imre Kórház főigazgatója ünnepi beszédében kijelentette, megtiszteltetés, hogy a séta hagyományosan a kórház főépületétől indul. – A program célja az összefogás, a prevenció, a segítségnyújtás, a támogatás, és a figyelem felhívása a szűrésen való részvételre. Ajkán a megelőzés tárgyi és személyi feltételei adottak, van mammográfiás és ultrahang készülék, képzett egészségügyi dolgozók. A szűrés fontosságát jelzi, hogy míg az esetszám emelkedik, a halálozási arány nem. Ha időben, a panaszt még nem okozó betegséget felismerik, nagy eséllyel meggyógyul meg a beteg. A séta célja, hogy felhívjuk a figyelmet a megelőzésre, és arra biztassunk mindenkit, vegyen részt a szűrőprogramokon, ne csak az emlő-, hanem a vastagbél- és méhnyakrákszűrésen is – mondta el a főigazgató.

A résztvevők az Agorára sétáltak, ahol folytatódott a program. Schwartz Béla polgármester, aki az eddigi összes sétán részt vett, köszöntötte a résztvevőket. A polgármester megfogalmazta, hogy a rendezvénynek zarándokút jellege van, induláskor szomorúak, közben megjön a kedvük, reményekkel telik meg a szívük, arra gondolnak, hogy jobb lesz az egészségük. Ez így van rendben. – Nekünk is hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy egészségesebbek legyünk. A nők egészségtudata jobb, mint a férfiaké – húzta alá.