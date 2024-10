– 16 éve, hogy ez a két szó, Pali bácsi, bevonult a Veszprémi Állatkert hétköznapjaiba – kezdte Török László. Az igazgató kiemelte: a kollégák kezdetben egyszerűen egy kedves új munkatársként ismerték meg az állatorvost, majd az évek során kiváló szakemberként vált az intézmény elismert tagjává.

Szekér Pál, a Veszprémi Állatkert állatorvosa

Fotó: Kovács Bálint/Állatkert

– Ez a két szó, Pali bácsi, fogalommá vált nálunk, az állatkertben. Itt volt, ha kellett, éjjel-nappal, jó időben, szakadó hóesésben, hétköznap és hétvégén – méltatta az igazgató Szekér Pál állandó jelenlétét és áldozatos munkáját, amit az állatkerti lakókért tett.

Török László azt is megemlítette, hogy a születésnap nemcsak az elmúlt évtizedek szakmai eredményeinek ünnepe, hanem egy újabb mérföldkő is. – Kedves Pali bácsi, amikor 70. születésnapodat az újonnan elkészült elefántházban ünnepeltük, akkor megígérted, hogy a 80-at is velünk együtt töltöd. És eljött ez a nap – mondta az igazgató.

Szekér Pál nemcsak szakmai tudásával, hanem emberségével és pozitív hozzáállásával is meghódította kollégáit. – Kellemes mosolyával és kedves nevetésével a legnehezebb pillanatokon is át tudott bennünket lendíteni – emlékezett vissza Török László.

Végezetül az igazgató újabb fogadalmat tett a jövőre nézve. – Ez a nap egy újabb fogadalom napja: a 90-et veled, velünk, ugyanitt!

Szekér Pál 80 évesen is aktívan részt vesz az állatkert mindennapjaiban, testi-lelki frissessége pedig mindenki számára példaértékű. Az állatkert dolgozói és lakói egyaránt szeretettel és tisztelettel ünnepelték a születésnapját, hiszen az intézmény életében betöltött szerepe megkérdőjelezhetetlen.