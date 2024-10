Több zsák tápot hozott Porga Gyula, Veszprém polgármestere az árva Leónak, aki a Pumi lakója, és ezzel hónapokig megoldott az etetése Fotó: Nagy Lajos

Több zsák tápot vitt Porga Gyula Leónak, a Pumi lakójának, akinek ezzel hónapokig megoldott az etetése. A polgármester azt mondta, tápadománnyal, illetve virtuálisan tudja örökbe fogadni Leót, mert otthon már több állatuk is van, kutya, macska, gekkó és teknős is. Azt viszont nagyon fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy aki valamilyen oknál fogva nem tud hazavinni árva állatot, virtuálisan örökbe fogadva, illetve ellátását támogatva sokat segíthet rajta, illetve az adott menhelynek. Kiemelte, az élet nagyon fontos velejárói az állatok, sokat lehet kapni és tanulni tőlük, nagyon lényeges, hogy a gyermekek, ahogy náluk is történt, már kis korban megismerjék, miként kell gondozni, ellátni őket. Ez nagyon kedvezően érinti a gyermekek felelősségtudatát. Porga Gyula méltatta a Puminál dolgozók munkáját, aláhúzta, a központ 21. századi színvonalú, ahol méltó körülmények között élnek az állatok.

Fotó: Nagy Lajos

– Nagyon örvendetes, hogy a város polgármestere népszerűsíti a virtuális örökbefogadást, mellyel sokat lehet könnyíteni az állatok életén, ezt Czink Vivien, a Pumi vezetője mondta. Hozzátette, Leó ideális családi kutya lehet, mert gyermekkel, felnőttel, másik kutyával ideálisan kijön, aktív, de nem fáradhatatlan, rendkívül barátságos, nem szed szét semmit. Barátja is van a menhelyen, a kis Loki, akivel nagy barátságban és szeretetben sétálgat. Vivien felidézte, a négylábút kis korában két testvérével együtt kitették az erdőbe. Leó testvérei már gazdára találtak, sajnos ő még nem, de az állatvédők remélik, hamarosan ez is megtörténik, mert Leó egy csodálatos kutya, aki rengeteg szeretetet ad és nagy örömet okoz mindenkinek, és ez bizonyosan így lesz leendő családjában is.

A virtuális örökbefogadás az állatok világnapja kapcsán történt, amit október 4-e helyett elsején szervezett meg az önkormányzat Veszprémben, ugyanis az előrejelzés rossz időt mutat péntekre.