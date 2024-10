Csacsik, pónik, kiskérődzők várják a látogatókat Szépalmán. Az állatsimogató az állatmenhely ötlete nyomán jött létre, és az állatvédelem, az ismeretterjesztés is a célok közt szerepelt megvalósításakor. A helyszín sem akármilyen, a Magyarország Legszebb Birtoka címet állattenyésztő kategóriában nemrégiben ez a ménesbirtok nyerte el, ahogy erről már írtunk.

A Szépalma Állatvédelmi Alapítvány újonnan kialakított részébe csacsik, pónik, kecskék és birkák kerültek

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Szépalma Állatvédelmi Alapítvány meghívására Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos, térségünk országgyűlési képviselője szívesen közreműködött az ünnepélyes megnyitón. A szakemberekkel beszélgetve hangsúlyozta, hogy a felelős állattartás érdekében sokrétű szemléletformálásra törekszik a kormány, és e célt szolgálhatja az állatsimogató is. Meggyőződése, hogy állatokkal azok is könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat, akiknek a közösségekbe való beilleszkedés nehezebb, és sokat segíthet nekik az, amit az állatoktól kaphatnak, emberi viszonyaik, boldogulásuk terén.

Szépalmapusztán az állatsimogató megnyitóján részt vett Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos, térségünk országgyűlési képviselője, Vladimir Milojevic, a menhely vezetője és Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az alapítvány vezetője, Vladimir Milojevic és Kelemen Zsófia állatorvos arról beszélt, hogy az állatsimogató nyilván élményt okoz majd kicsiknek és nagyoknak, de a felvilágosításban, az ismeretterjesztésben is segít, és ezt fontosnak tekintik az állatmenhelyen. Megnyitásának ötlete épp azért született meg, mert a menhely iránt nagy az érdeklődés, de ott nem tudnak folyamatosan látogatókat fogadni, itt viszont egy részüket láthatják a négylábúaknak, sőt, egészen közel kerülhetnek hozzájuk. A simogatóba kerülők is mentett, sokszor beteg állatok, és csak akkor maradnak a birtoknak ezen a részén, ha jól érzik magukat a látogatók, az emberek közt. Közben megfelelően ellátják problémáikat is, folyamatosan figyelik állapotukat, ahogy a menhely más területein lévőknek. Kiderült például, hogy faágakat azért kapnak takarmányként a szamarak, mert elhízásra hajlamosak, a túlsúly pedig ronthatja egészségüket.