Az iskola teljes közössége részt vett a programokon, illetve a meghirdetett jótékonysági akciókban. A cél az volt, hogy ezekben a hetekben a Dózsa-iskola közösségének minden tagja megszólítva érezze magát. Gondolatokat ébresszenek, és a diákokat is aktívan bevonják az állatvédelmi programokba, az állatvédelembe.

Állatvédelem: a Veszprémi Dózsa György Általános Iskola pénteken rendezte a témahetet lezáró díjátadó ünnepségét

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő az ünnepségen elmondta, a dózsások is azon 315 ezer gyerek között vannak, akik országosan részt vettek az állatvédelmi témahét eseményeiben.

Fókuszban az állatvédelem

Ez több mint 2000 oktatási intézményt jelent. Arra kérte a tanulókat, hogy amit tanultak, azt adják át a szüleiknek is, mert nagyon fontos, hogy mindenki tudjon az állatvédelemről. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Veszprémben sok állatmenhely működik, ahol önkéntes feladatokat lehet ellátni.

A Dózsa-iskolában egyébként hosszú évekre visszamenőleg hagyománya van a környezettudatos nevelésnek, az állatvédelemnek. Az intézményben arra törekednek, hogy környezetére figyelő és az állatokat szerető gyermekeket neveljenek, aminek újabb mérföldköve az a tény is, hogy az E.ON Hungária Csoport második alkalommal írta ki a Föld bajnokai pályázatot, ahol a Dózsa szép sikert ért el. Olyan oktatási intézmények nyújtották be pályázatukat, melyek valamilyen innovatív, környezettudatos programot valósítanak meg. Több mint 400 pályamunka közül 15 intézményt díjazott a zsűri és az általános iskola kategóriában a nyertesek között van a Dózsa-iskola is az úgynevezett levélgyűrűzés projektjével.

A díjat az iskola nevében Bán Mihály tanár vette át, aki a TIA program egyik elindítója és a nyertes ötletnek is a megálmodója. A Dózsa-iskola nyertes ötlete a levélgyűrűzés, a madárgyűrűzés mintájára érdekes, játékos és élvezetes módon hívja fel a gyerekek figyelmét a körülöttünk lévő környezet fontosságára.

Kiderült, a pályázati sikeren is felbuzdulva a TIA ökoközösség célja, hogy kiterjessze ebben az évben a projektet több osztályra is, illetve megismertessék a programot a családok és a társintézmények között is.