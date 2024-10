Az állatvédelem mellett elkötelezett felelős Ovádi Péter kormánybiztos szerint az Állatbarát napok kiemelkedő példája, hogy a vállalatok is részt vesznek a társadalmi felelősségvállalásban, segíthetik a civil állatvédőket.

Az állatvédelmi kampány anyagi támogatást nyújt az állatvédelemnek és összefogásra buzdítja a vállalatokat és a fogyasztókat is. A vásárlók naponta támogathatják az állatvédelmet, miközben a vállalatok is megmutathatják, számukra is fontos az állatok jólléte. – Ez az összefogás lehetőséget ad arra, hogy jelentős segítséget nyújtsunk az állatvédő szervezeteknek, amelyek naponta küzdenek a bajba jutott állatokért, hangsúlyozta Ovádi Péter.

Az állatvédelem mellett érvelt Vetter Szilvia, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke is. – Az Állatbarát napokkal hagyományt szeretnénk teremteni, évről évre több vállalkozás, állatvédő szervezet bevonásával, vélekedett. Azt mondta, ez win-win helyzet: a vállalatok erősíthetik társadalmi felelősségvállalásukat és támogathatják az állatvédelmet, a vásárlók közvetlenül hozzájárulhatnak a rászoruló állatok megsegítéséhez. A kezdeményezés révén az állatvédő szervezetek olyan anyagi támogatásban részesülnek, amely segíti napi tevékenységüket, például az ivartalanítást, az állatok ellátását, a menhely fejlesztését. Az Állatbarát napok újabb lépés a fenntartható állatvédelem megteremtéséért.

Az állatvédelem ügyéért elkötelezett Pintér Adrienn, a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány vállalati programokért felelős kuratóriumi tagja is. Aláhúzta, az Állatbarát napok remek lehetőség a vállalatok számára, hogy változást generáljanak, miközben a vállalat is ismertebb, népszerűbb lesz. – Az Állatbarát napok alatt arra biztatjuk a csatlakozó cégeket, hogy akár összes termékük vagy szolgáltatásuk, akár egy kiválasztott termék, illetve termékcsalád kapcsán ajánlják fel a bevételeik egy részét állatvédelemre – mondta el.

Emellett a vállalatok kedvezményeket kínálhatnak a kampány alatt, ösztönözve a vásárlókat arra, hogy hozzájáruljanak az állatvédelemhez, fogalmazott. Hozzátette, a kampányhoz csatlakozó állatvédelmi szervezeteknek annyi a feladatuk, hogy közösségi oldalaikon népszerűsítsék az Állatbarát napokat, így részesülhetnek a kampány bevételéből.