Állatvédelem miatt rendezett találkozót Bujpál Bernadett vezetésével a füredi Ebrendészeti és Gyepmesteri Telep és az Ebula Állatmentő és Állatvédő Egyesület.

Az állatvédelem állt a füredi találkozó központjában

Fotó: Kovács Erika

Állatvédelem miatt a szervezők az árva négylábúak mellett gondoltak a nehéz sorsú gyermekekre is, akiket egy közeli településről meghívtak, és finom étellel kínálták meg a őket a gyönyörű erdei környezetben, majd látványos, érdekes programokon vehettek részt.

A szervezők kutyaiskolák ügyességi, engedelmességi bemutatóival is kirukkoltak, és volt rendőrkutyás bemutató is. Közelről meg lehetett ismerni a füredi tűzoltók autóját, illetve a tűzoltók napi munkájáról is sokat megtudhattak az érdeklődők. Részt vett az állatvédelmi napon az alsóörsi székhelyű Olt-Alom Állatvédő Egyesület, Bara Ivetta a veszprémi Kutyákkal a Gyermekekért Alapítvány képviseletében bemutatóval egybekötött előadással ajándékozta meg a megjelenteket.

Bujpál Bernadett a szervezők képviseletében és Szabó Sándor korábbi füredi gyepmester, ma egy kutyaiskola vezetője azt mondta, nagyon fontos, hogy már gyermekkorban is bemutassák a felelős állattartást, hiszen a ma gyermeke a jövő állattartója. Szabó Sándor méltatta Bernadett munkáját, aki éjt nappallá téve dolgozik az árva, beteg állatokért.