A nagyszombati születésű, de vélhetően a felsőkáldi Káldy családból származott római katolikus, jezsuita bibliafordító, Káldi György SJ (1573–1634) 390 esztendeje hunyt el. Úgy tudni, hogy ősei középkori eredetű, Vas vármegyei nemesek voltak, akik még Veszprém vármegyében is rendelkeztek birtokkal. Káld községben immár két évtizede, 2004 óta áll Káldi György portrédomborműves emlékoszlopa, melynél pár hónappal ezelőtt pápai tisztelői, a Petőfi Egylet önkéntesei is fejet hajtottak.

Káldi György SJ (1573–1634)

(Grafika: Kerecsényi Zoltán, 2024)

A ferences szerzetesek pápai rendháza a kultúra fellegvára volt, jelentős könyvtárral bírtak, rendkívül értékes, közel háromezer kötettel büszkélkedtek, ősnyomtatványokra, köztük Káldi-féle bibliafordításra is vigyáztak a pápai kolostorfalakon belül. A káldi gyökerű protestáns család sarjának, Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek, bíboros kortársának és rendtársának emlékezetét, munkásságát, 1607-ben elkészült bibliafordítását a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgáló nyelvújító, Kazinczy Ferenc (1759–1831) is nagy becsben tartotta. A Káldi-féle Bibliát még a magyar irodalmi nyelv megreformálásakor is figyelembe vették.

A hitből fakadó kultúra és a kulturális értékek gondozását, azok méltó bemutatását kiemelt feladatának tekintő Veszprémi Főegyházmegye világhálón futó, igen érdekes és hasznos Érsekségi ékességek című sorozatában Káldi katolikus bibliafordításáról is szó esett már a tavalyi évfordulókor, ugyanis a Veszprémi Érseki Könyvtár Káldi György bibliafordításának első kiadásából öt kötetet is őriz!

„A Tridenti Zsinat a híveket a Vulgáta [latin nyelvű bibliafordítás, Szent Jeromos (347–420) munkája] használatára kötelezte, Káldi ennek a szövegét ültette át magyarra. 1605. október 11-én kezdte el a munkát és az Újszövetség fordításával készült el először. A teljes művet egy év és 165 nap alatt fordította le. Az 1186 oldalra terjedő írásból ugyanis azt is tudhatjuk, hogy 1607. március 25-én készült el a feladattal. Munkájának kéziratát a budapesti Egyetemi Könyvtárban őrzik. Kiadására 1626-ban került sor Bécsben, Formika Máté nyomdájában. A kötet kétezer példányban készült el, a nyomtatásnál a kiválóan képzett tipográfus, Némethi Jakab is segédkezett. Bethlen Gábor fejedelem, Pázmány Péter és a királyi kamara adományai fedezték az első kiadás költségeit.” (Forrás: Káldi György bibliafordításának első kiadása. – Érsekségi ékességek (72.)