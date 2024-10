Aszófő: A 2006-ban felavatott Emlékligetben álló Hősök Emlékjelénél Keller Vendel polgármester és Hollósy Örs alpolgármester helyezték el az 1956-os tábla alá az emlékezés virágait. Gyertyák, mécsesek égtek a hősök emlékére. Az emlékezésen jelenlévők együtt énekelték el a Himnuszt és a Szózatot, majd a polgárok gyújtották meg mécseseiket, gyertyáikat az emlékjel talapzatánál.

Aszófő polgármestere és alpolgármestere helyezte el az emlékezés virágait

Fotó: Jákói Bernadett

Aszófő 1956

Aszófőn a lakosság a Magyar Rádióból értesült az 1956-os forradalom kitöréséről. Azonnal megalakult a forradalmi tanács, a vezetőség megválasztása után a rádión keresztül érkező hírek nyomán figyelték az országban zajló eseményeket. A község határában működött az Államvédelmi Hatóság kiképző tábora, melynek őrzéséről a veszprémi rendőrkapitányság gondoskodott. Mivel a településen szovjet emlékmű nem volt, így a község temetőjében lévő szovjet katonasírokat dúlták fel. A forradalom napjaiban Aszófőn élelmiszergyűjtés indult meg a budapesti lakosság részére, melyet az aszófői vasútállomáson vagoníroztak be. November 4-én a települést szovjet katonai támadás nem érte, az események befejezésével a forradalmi tanács leköszönt, és visszaállt a régi tanácsi vezetés. Minden évben az Emlékligetben emlékeznek azokra a hősökre, akik a történelmi harcok viharában vesztették életüket, és azokra is, akiket otthonaikból, lakóhelyeikről hurcoltak el. Az első és második világháború helyi áldozatai mellett az 1956-os országos események környékbeli és országos hőseiről is megemlékezik minden év október 23-án a település lakossága.