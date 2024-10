Az idei első fél évben nemcsak a közlekedési balesetek, de a halálos áldozatok száma is nőtt hazánkban. Míg egyes utakon alig-alig történik baleset, addig vannak közutak és sztrádák, amelyek joggal érdemelték ki a halálút elnevezést. A statisztikákat a HelloVidék gyűjtötte egy helyre, bemutatva azt is, melyek a legveszélyesebb baleseti gócpontok. Rajta van a listán – ugyan már nem az első – a bakonyi halálút, a cseszneki szerpentin, azaz a 82-es főút pár kilométere, a kanyargós szakasz a középkori vár közelében. Sok halálos baleset történt itt már a környékbeliek emlékei szerint, motorosbaleset tavasszal több is, és persze több olyan, amiben súlyos sérülés nem történt.

Bakonyi halálút – Gyönyörű, de veszélyes a 82-es főút Csesznekhez közeli szakasza

Elszomorító – talán elgondolkodtató – számok

A balesetek statisztikái szerint 2024. januártól június végéig 6818 személyi sérüléssel járó incidens történt hazánkban. Ha a tízezer lakósra jutó balesetek számát nézzük a múlt évben, akkor Veszprém vármegye volt a harmadik a legrosszabb mutatókat hozó vármegyék közt. S 2024 első felében a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 192 ember hunyt el a magyar utakon, súlyos sérüléssel járó baleset 1971 történt.

Veszprém vármegyében idén személysérüléses közúti közlekedési baleset az első negyedévben 95, az első fél évben 237 történt, tavaly összesen 602.

A baleset-halmozódási helyek, a baleseti gócpontok között 2020 eleje és 2022 vége között a negyedik lett a cseszneki szerpentin, a 82-es főútnak ez a pár kilométeres, kanyargós, bakonyi szakasza, míg a korábbi hároméves időszakban még az első volt.

Kanyargós, meredek rész – ilyen a cseszneki szerpentin

Fekete hétvégék

Két motoros halt meg két egymás utáni hétvégén Csesznek közelében még tavasszal. Április végén ütközés következtében kigyulladt egy motor a cseszneki szerpentinen, a motoros meghalt. Ezt a fekete vasárnapot követte az a szombat május elején, amikor Gézaházánál nem sikerült megmenteni a közlekedési balesetben érintett motoros életét, és két autóban ülők is súlyos sérüléseket szenvedtek.

Csak pár kilométeres rész, de rengeteg baleset történt már ezen a szakaszon, a 82-esen Cseszneknél

Úgy tűnik, csak rendőrsorfal segítene hétvégente – ez derült ki írásainkból, amikben azzal foglalkoztunk, hogy néhány motoros versenypályának nézi a 82-es főút egy szakaszát, a cseszneki szerpentin kanyarjait. A rendőrség számos akcióval, ellenőrzéssel, még videókampánnyal is próbálkozott. Az egyenruhások megjelenése hatásos is, de csak addig, amíg a helyszínen vannak. A mécsesek száma szaporodik az út mellett, tragédiák nyomai láthatók a szalagkorláton. A csesznekiek sajnálják a számukra ismeretlen elhunytakat és szenvednek a zajtól, a motorbőgés ugyanis a falu minden részén, az eldugott szurdokokban és a sziklamászók magasában is visszhangzik.