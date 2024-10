Ajánló a Veoltól 1 órája

Kikapcsoló befektetés – A legjobb bakonyi programok, túrák hétvégére, egy helyre gyűjtve

Nincs is nagyobb élmény ősszel, mint az arany színekben pompázó erdőket járni és a kilátókból a Séd völgyét, a Magas-Bakonyt megcsodálni. Bakonyi programok, túrák bőven várják októberben is a családokat, egy helyre gyűjtöttük a most aktuálisakat.

Ajánlónkban szerepel kilátóhoz vezető családi túranap és a Farkasösvényen a Bakony szívébe tekerhetnek kisgyerekestől a szülők. Bakonyi programok várják őket, azokat is, akik tudják, a túrázás és a hétvége jó párosítás. Szellemfaluban sétálhatunk a bakonyiakkal, és ezen az eseményen a kisebbek kincskereséssel próbálkozhatnak a Magas-Bakony szép részén. Programok családoknak számos lehetőséggel kiegészítve – ezt ígéri az októberi hétvége. Bakonyi programok, túrázás – Az őszi erdő színei a Magas-Bakonyban is a pirostól a bronzon át az aranysárgáig terjednek, kiegészíti a pompát a gesztenye fényes barnája, olykor az ibolya lilája

Fotó: Rimányi Zita/Napló Bakonyi programok Szedhetünk vadgesztenyét, sőt ibolyát, őszi ibolyát is találhatunk, őzlábgombát, vargányát, óriási gombákat kereshetünk. Megismerhetjük a bakonyi Indiana Jones kalandjait a zirci Reguly-múzeumban, kertjében pedig tökös piacot tartanak. Középkori izgalmakról mesél Cseszneken a várkapitány, ifjúsági zenekar gitározik a bakonybéli imaesten.

