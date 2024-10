A Balatoni Szövetségéhez fűződik az év balatoni háza, a Kék hullám zászló strandminősítés és a balatoni borok verseny kiírása, valamint a balatoni szúnyoggyérítést szervezése.

A Balaton egész évben vonzó

A Balaton múltjáról

A Balatoni Szövetség idén jubileumot ünnepel, ebből az alkalomból: 120 éves a Balatoni Szövetség címmel könyvet is kiadtak, amelyben felidézik a múltat és képekkel együtt mutatják be eredményeiket. Többek között azt is, hogy az első iszapkotró hajót ők vásárolták. Fabacsovicsné Kovács Krisztina méltatta, a balatoni régió szervezeteinek kitűnő együttműködését a tóért, a közös munkálkodást a Balatonért. A titkárral készített teljes beszélgetést podcast epizódunkban hallgathatják meg.