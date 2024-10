Balatonfüreden több helyszínen emlékeztek az 1956-os eseményekre.

Fotó: önkormányzat

Balatonfüreden Gáspár Ákos alpolgármester a helyi hősökről beszélt a Bata ligetben, Molnár Judit Bibó Istvánról, a jogtudósról, egyetemi tanárról, az 1956-os forradalom harmadik kormányának miniszteréről, a 20. század legnagyobb hatású magyar politikai gondolkodójáról a híres személyiség Tagore sétányon lévő szobránál, Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető docense a Kovászna parkban lévő emlékhelyen pedig az országos eseményeket idézte fel.

Balatonfüreden Gáspár Ákos a Bata ligetben elmondta, a parkban lévő alkotás vitéz Bata Ferenc nevét viseli, ezzel állítva emléket az 1953-ban koncepciós perben halálraítélt és 19 évesen kivégzett balatonfüredi ifjúnak. – A forradalom eseményei 20 nap alatt zajlottak le, de ennek a néhány napnak a hatása felmérhetetlen. Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás része is rögzíti, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki, amint azt az első szabad országgyűlés képviselői első határozatukban ki is mondták – fogalmazott Gáspár Ákos. Az alpolgármester beszélt a műszaki egyetemistákról, akik 1956. október 23-án szimpátiatüntetést szerveztek a budapesti Bem-szoborhoz, a lyukas zászlóról, amelyből egy eredeti példányt Balatonfüred is őriz, a nyolcméteres Sztálin-szobor ledöntéséről, a Magyar Rádió elfoglalásáról. Nagy tisztelettel idézte fel Nagy Imre miniszterelnök emlékét, aki később mártírhalált halt a magyar szabadságért. Szólt Nagy Károly balatonfüredi tanárról, akinek vezetésével megalakult a forradalmi tanács Balatonfüreden.

Emlékezett az akkori lóczys és szakiskolás diákokra, akik végig aktív szerepet játszottak a füredi eseményekben: kivágták a zászló közepéből a címert, majd teherautóval bejárva Füredet és a környékbeli településeket, mindenhol leverték a vörös csillagot. – Emlékezzünk a szívkórházban dolgozó orvosokra és nővérekre, akik ápolták a harcok alatt megsebesült magyar forradalmárokat, fogalmazott. Azt mondta, „emlékezzünk az 1956. október 29-én kirobbant Szuezi-válságra, ami megpecsételte a magyar forradalom sorsát is. Az USA a szovjet világháborús fenyegetés hatására lemondott a magyarországi forradalom támogatásáról. Ezzel Hruscsov megkapta a nyugat szégyenletes hozzájárulását a beavatkozásra, így november 1-jén megszületett a Forgószél hadművelet terve Magyarország katonai lerohanására. A szovjet támadás november 4-én hajnali 4-kor indult meg, és november 11-ig tartott. November 6-án Balatonfüredre is bevonultak a megszálló szovjet csapatok. Itt is megkezdődtek a kihallgatások, letartóztatások. Sokan börtönbe kerültek vagy disszidálniuk kellett.” – Október 23-a alkalmat ad arra is, hogy elgondolkodjunk a szabadság természetén. A szabadságot mi magyarok soha nem kaptuk olcsón, soha nem járt alanyi jogon. Mi ezt mindig megszenvedtük. Mi, a rendszerváltás után született nemzedék tagjai történelmi tanulmányokból, esszékből, versekből, filmművészeti alkotásokból értesültünk az akkori eseményekről, fogalmazott az alpolgármester. – Meggyőződésem szerint az igazi szabadságot a külső és a belső rend jelenti – húzta alá. – Bata Ferenc és a többiek áldozata csak akkor nem volt hiábavaló, ha mi, késői utódok megvédjük, megőrizzük világunkban a rendet, tisztaságot és szabadságot. Ez lehet Bata Ferenc és a többi 56-os hős áldozatának üzenete számunkra. Legyen előttünk életük példa, hősi haláluk figyelmeztetés: a magyar szabadság drága kincs, vigyázzunk rá! Tisztelet a hősöknek! –zárta beszédét az alpolgármester. Az emlékhelyeken fiatalok és a Kék Balaton Dalkör alkalomhoz illő műsort adott. A köztemetőben ökumenikus imával idézték fel a hősök emlékét. Valamennyi helyszínen koszorúkat is elhelyeztek.