– Később segített ez a munka a karriered építésében?

– Igen, az első munkám nagyban hozzájárult a karrierem kialakításához és fejlődéséhez. Bár ez egy viszonylag egyszerű állás volt egy kisboltban, sok fontos készséget és tapasztalatot szereztem. Az ügyfélszolgálati és kommunikációs készségek, amelyeket ebben a munkában fejlesztettem, rendkívül hasznosak voltak az életem során. Megtanultam, hogyan kell hatékonyan kommunikálni az emberekkel, hogyan kezeljem az esetleges problémákat vagy konfliktusokat, és hogyan biztosítsam a vásárlók elégedettségét. Emellett megtanultam, hogyan kell hatékonyan együttműködni másokkal egy csapatban, és hogyan kell kezelni az időt és a feladatokat egy dinamikus munkakörnyezetben.

– A főiskolai éveidet mivel töltötted?

– A főiskolai éveimet változatos módon töltöttem, és számos tevékenységben részt vettem az oktatáson kívül is. Természetesen az egyetemi tanulmányaimra összpontosítottam, és időt szenteltem a kurzusokhoz való felkészülésre, előadások látogatására és vizsgákra való felkészülésre. Emellett aktív voltam az egyetemi közösségben is. Részt vettem különböző diákszervezetekben és klubokban, ahol új barátokat szereztem, és részt vettem különböző eseményeken és tevékenységeken. Sporttevékenységek is fontos szerepet játszottak az egyetemi éveim alatt. Rendszeresen részt vettem az egyetemi sportrendezvényeken és csapatokban, ami nemcsak a testi egészségemet szolgálta, hanem lehetőséget adott a közösséghez való tartozás élményére is.

– Mindezek mellett még a tanulásra is maradt elég időd?

– Igen, mindennek ellenére sikerült megfelelő egyensúlyt találnom a tanulás és a szabadidős tevékenységek között az egyetemi éveim alatt. Fontos volt számomra, hogy hatékonyan oszthassam be az időmet, és megfelelő időt szenteljek a tanulásra, így rendszeresen terveztem és strukturáltam az egyetemi feladatokat és tanulási időszakokat. Összességében: az egyetemi éveim alatt sikeresen tudtam egyensúlyt találni a tanulás és a szabadidős tevékenységek között, és mindkettőre elegendő időt tudtam szánni a teljesítményem fenntartása érdekében.