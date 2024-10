Ajkán a Kosztolányi utca végén lévő parcellát az önkormányzat adja bérbe díjmentesen a konyhakerti termelésre vállalkozóknak.

Csiza Ferenc kertje is bő termést hozott

Fotó: Tisler Anna

Mint Csiza Ferenc gondnok kérdésünkre elmondta, csaknem 180 a termelők száma, az átlagos kertméret 150 négyzetméter. A területen vegyszermentes termelés folyik, a földet többségében istállótrágyával teszik termőbbé. A meleg és száraz nyár ellenére bő termést hozott a föld, panaszra senkinek sem lehet oka. Az ugyancsak vízigényes dinnye és füge is bő termést hozott. Az esővizet sokan gyűjtik. A kertet a termelők nem csupán azért szeretik, mert tudják, hogyan termett mindaz, ami az asztalra kerül, hanem azért is, mert csaknem mindannyian a közeli emeletes társasházakban laknak, így jó, ha van hova kimenni. Minden parcellán van asztal, székek, ahol kisgyermek van a családban, azokon a területeken csúszda, hinta vagy más kerti játék. A termelők is segítenek egymásnak, a termésből a fölösleget elajándékozzák, ez is jelzi, kialakult egy jó közösség. A zöldhulladék szállításáról évente kétszer az önkormányzat gondoskodik.