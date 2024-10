Ádám és a többiek is nagyon féltik otthonukat, de mindenkinek van biztosítása, így az újjáépítést, ha szükség lesz rá, a biztosító fedezi. A hatóságok óvóhelyeket jelöltek ki, például iskolák, hotelek alagsorában, ahová állatokat is magukkal vihetnek a menekülő emberek. Floridában 23 millió ember él, az előrejelzések szerint szerdán este csap le a borzalmas hurrikán a térségre. A jelenleg 255 kilométeres óránkénti széllökésekkel előrehaladó Milton hurrikán a mexikói Yucatán-félszigetnél jár, és a Nemzeti Hurrikánközpont előrejelzése szerint katasztrofális erővel érkezhet meg az amerikai partokra.

Borzalmas hurrikán közelít Florida felé

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A borzalmas hurrikán szelídül mire lakóhelyükre ér

A magyar származású Serfecz Judit és párja több mint öt éve Közép-Floridában él, de eddig igazán nagy, pusztító vihart még nem éltek át. A veol.hu-nak elmondta: a nemrég elvonult Helen hurrikán után nyugodtan várják a Miltont Lake Walesben, mert az előrejelzések szerint az 5-ös erejű hurrikán a szárazföld felett 3-asra szelídül, s mire lakóhelyükre ér, 1-es fokozatra esik vissza. Judit szerint a hurrikán persze ilyenkor is nagy erejű széllel és esővel érkezik, de jóval kisebb károkat okoz, például áramkimaradásokat, közlekedési problémákat a kidőlt fák miatt. Ahogy a Floridában élők nagy része, úgy a magyar nő és helybéli párja is folyamatosan tölti fel a készleteit, a hurrikán hírére bedeszkázzák az ablakokat – ez természetes az ott élőknek. A vállalkozásuk is bezár a következő napokra, a munkásaik otthon várják a Miltont.