Számos anekdota terjedt el róla, például az, hogy a kivégzés előtti estén gordonkán játszott a cellájában. Egy furulya is a mártír-tanár tulajdonában volt, a börtönben is játszott rajta. Emellett az a hír is elterjedt, hogy a Himnuszt énekelve állt a bitófa alá, és amikor kísérték a vesztőhelyre, akkor a rabok verték a celláik rácsait.

Péterváry-Szanyi Brigitta elmondta, az Emlékgép kiállítás összeállításánál arra törekedtek, hogy személyes sorsokon keresztül mutassák be Veszprém történetét.

A Laczkó Dezső Múzeum tárlatán látható Brusznyai Árpád utolsó levele, melyet a feleségéhez és a kislányához írt. Képünkön Péterváry-Szanyi Brigitta múzeumigazgató

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Nagyon fontos, hogy a látogatók embereket lássanak a tárgyak mögött, és a Brusznyai-hagyaték esetében ez az érzés szerintem létrejött. Itt vannak Brusznyai személyes tárgyai, az irattárcája, illetve az utolsó levele, amelyet a feleségéhez és a kislányához írt, amelynél személyesebbet nem lehet találni. Ez biztos, hogy segíti az ide látogatókat abban, hogy megértsék ezt a korszakot – fogalmazott a múzeumigazgató.

Arról is beszélt, hogy a Laczkó Dezső Múzeum számára hatalmas és megtisztelő dolog, hogy a gyűjteményükben lehet Brusznyai-hagyték. Azért is, mert az ’56-os korszak jelentős és személyes tárgyai, melyek ajándékként kerültek a múzeumba.

A forradalom letörése után A forradalom letörése után a szovjetek november 5-én Debrecenbe hurcolták Brusznyait, ahonnét kihallgatása után rövidesen elengedték, mondván, menjen haza tanítani, semmi törvényelleneset nem csinált. Bár jóakarói figyelmeztették, hagyja el az országot, amíg lehet, ő nem volt hajlandó erre. Maga is úgy érezte, nem tett semmi törvénybe ütközőt. Ezt követően még többször elfogták (1957. febr. 6., ápr. 9., ápr. 19.) és elengedték. Utolsó letartóztatására 1957. április 25-én került sor. Első fokon 1957. október 19-én a Győri Katonai Bíróság szervezkedés vezetése vádjával életfogytiglani börtönre, 10 év közügyektől való eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. Nagy Andor százados, katonai ügyész azonban fellebbezési óvást nyújtott be a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumához, halált kérve a vádlottra. Pap János, az MSZMP megyei új első titkára, későbbi belügyminiszter (akinek a forradalom napjaiban Brusznyai segített, hogy elhelyezkedhessen eredeti vegyésztechnikusi szakmájában) a Legfelsőbb Bírósághoz írt levelében – a megye kommunista dolgozói nevében – szintén a legsúlyosabb büntetés kiszabását követelte (1957. nov. 2.). Ezek után másodfokon a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiuma 1958. január 7-én halálra ítélte. Özvegyétől elvették a lakást, munkahelyéről elbocsájtották, kislányát kirakták az óvodából. Brusznyai Árpád sírja Budapesten, az Új köztemető 301-es parcellájában található.

– Akkor érinti meg igazán az embert mindez, amikor a tárgyakat látja, és a levelet olvassa. Mert addig csak egy név és egy évszám a történelemben – mondta Péterváry-Szanyi Brigitta. Hozzátette: fontos, hogy ismerjük a múltunkat, mert ha nem ismerjük a múltat, akkor jövőnk sem lehet igazán.