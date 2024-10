A középkori harc nagyon sok embert vonz

- Itt, a múzeum sátrában lehet eredeti, erről a lelőhelyről származó tárgyakat kézbe venni, és a középkorral foglalkozó régészeink mesélnek is róluk, illetve vezetett túrákat is tartanak a nap folyamán - árulta el Péterváry-Szanyi Brigitta. Hozzátette, a szakemberek mesélnek az előkerült leletanyagról, a helynek a jelentőségéről. A középkori harc nagyon sok embert vonz, és itt egy kicsit a harc mögé is betekinthetnek az emberek.

A buhurttorna kapcsán a múzeumigazgató hangsúlyozta: ez nem show, hanem egy kőkemény küzdősport. A magyarok mellett nemzetközi csapatok - csehek, bolgárok, románok, horvátok - is érkeztek a veszprémi tornára, sok-sok harcossal és hagyományőrzővel. A harcosok egyrészt csapatban is küzdöttek, másrészt egyéni megmérettetések is voltak. Péterváry-Szanyi Brigitta kiemelte, páncélzatuk és fegyverzetük teljes mértékben hiteles, egy korszakból való.

Hiteles fegyverek

- Annyi a különbség, hogy a fegyverek tompák, tehát szúrásra, vágásra nem alkalmasak. Ugyanakkor mind súlyban, mind kinézetben ezek hiteles fegyverek, és hiteles a páncélzat is. Amit ők viselnek, az ugyanúgy néz ki és ugyanolyan érzetre, mint amit a középkorban a lovagok viseltek. Ezáltal úgy érzékelhetik az emberek, hogy a történelemkönyv egy kicsit életre kel - jegyezte meg Péterváry-Szanyi Brigitta.