A rendezvényt, amit a HM katonai örökség főosztálya szervezett, konferenciával folytatták, ahol szakértők, köztük fiatal előadók beszéltek a középkori Veszprémről, a Bakonyról, mint védelmi vonalról, a jutasi altisztképzésről, valamint a veszprémi vár történetéről. A látványos programok közül többet is szabadtéren mutattak be, melyek iránt sokan érdeklődtek. Felállítottak egy toborzósátrat is, amelynél egy kis robotfigura nagy tetszést keltett.