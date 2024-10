Tavaly diadalívet állítottak fel falujukban a szücsi hölgyek, idén változtattak a koncepción és egy trónnal rukkoltak elő, amin méltó helyet kapott ősztündérük. Ezúttal is őszi alapanyagokból, kellékekből állították össze a díszt. Tündéri kis falu a Bakony lábánál, tündéri dekorációval, tündérien kedves helybeliekkel, tündérszép lányokkal, asszonyokkal. A faludíszítéshez is értenek, ahhoz szintén, hogy párjaikat rávegyék, segítsenek nekik ebben. Így lett része a faludíszeknek létra, levélesernyő, sütőtök, vizeskanna, hintás szelfizőhely és kocsikerék is. Láthatják képgalériánkban.

A bakonyszücsi hölgyek ősztündére trónon foglal helyet, haja, ruhája, szoknyája fűzfaágból, pampafűből, bambusznádból készült

Fotó: Bakonyszücsi Hölgyek Klubja

– Idén is a település főbb részeit díszítettük, így a faluba bevezető úton, a főúton és a falu központjában is helyet kaptak díszes elemek. A faluba érkezőknek elsőként egy üdvözlőtáblát készítettünk, melyet humoros szüreti versikével díszítettünk. Az összképet hordó, létra, kerék egészíti ki – írta Hasprai Laura.

Egy kunyhó, melyet az őszi természet adta elemek inspiráltak – ilyen a faludíszítés Bakonyszücsön

Fotó: Bakonyszücsi Hölgyek Klubja

– Következő díszünk a településen működő iskolaszálló épülete elé került. Egy kunyhó, melyet az őszi természet adta elemek inspiráltak. Bálák, tökök, kocsikerék és demizson, illetve az ősz színeit bemutató kiegészítők alkotják – írta a klub elnöke.

A faluba érkezőknek üdvözlőtáblát készítettek a szücsi hölgyek, melyet humoros szüreti versikével díszítettek

Fotó: Bakonyszücsi Hölgyek Klubja

– A település központjában is helyet kaptak díszeink, a templom, a művelődési ház és az önkormányzati hivatal kereszteződésénél. A település ősztündére ebben az évben elfoglalta méltó trónját. Haja, ruhája, szoknyája az őszt megtestesítő természetes elemekből, fűzfaágakból, pampafűből, bambusznádból készült – tette hozzá.