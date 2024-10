- A Gyulaffyban csapatjátékosok vannak, mindenki hozzáteszi a magáét a közös munkához - mutatott rá a beruházás átadásán Ovádi Péter országgyűlési képviselő. Hozzátette: ha a gyerekek, a szülők és a tantestület összefog, akkor lehet sikeres az iskola. Jelinkó Katalin, a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója elmondta, régi álmuk vált valóra a digitális terem létrejöttével.

Jelinkó Katalin igazgató és Ovádi Péter parlamenti képviselő a digitális terem átadásán

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Digitális fejlesztések

- Ez nemcsak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is egy álom. Hihetetlen öröm, hogy erre a napra sor kerülhetett. Egy olyan teret próbáltunk létrehozni, ahol jól érzik magukat mind a pedagógusok, mint a gyerekek - mondta Jelinkó Katalin.

A NEA egyedi pályázatok keretében találtak rá a kiírásra, és hétmillió forintot nyertek a terem berendezésére. Informatikai eszközök, okostábla, mennyezeten található projektor, új székek és egyszemélyes tanulói asztalok is kerültek a terembe, ahol már szekrények, polcrendszerek és tárolóegységek is vannak. Sőt, babzsákok is, viszont csak váltócipőben lehet látogatni, hogy ezzel is védjék a termet.

Nagy kedvenc lett az új terem a suliban

- Egyszerre 20 személynek tudunk helyet biztosítani a teremben. Főleg a németesek jönnek csoportbontásban, illetve nálunk vannak alacsonyabb létszámú osztályok, ők is nagyon szeretik. Az órarendbe bekerült, és a kollégák részéről is nagy öröm az új terem - mondta Jelinkó Katalin.

Elhangzott: nemcsak digitális kultúra órán használhatják a gyerekek a termet, hanem akár idegen nyelvet is tanulhatnak benne.

- A színek nemcsak azért vannak, mert szép lesz tőle a tér, hanem a német nyelv névelőinek megfelelően rendeztük be az egész termet - jegyezte meg az iskolaigazgató.

A terem felavatásán Varga Tamás alpolgármester is részt vett.