E-kereskedelem: köznyelvre lefordítva: az oldal, ahonnan azt a rengeteg cuccot rendeled. Mi, magyarok nem vallunk szégyent a világpiacon sem, a szegmens szakértői díjjal is jutalmazták őket.

E-kereskedelem: te is tőlük rendelsz?

Fotó: Greenman/Facebook

HungarEcomm Starsszal azokat a magyar tulajdonú e-kereskedő vállalkozásokat díjazzák, amik a világpiacon is versenyképesek. Olyan cégeket térképeztek fel, akiknek az éves online árbevételük meghaladja az egymilliárd forintot, de nem tisztán forgalmi alapú lista készült, mert olyan versenyképességi kritériumoknak kellett megfelelni, mint például a gazdasági stabilitás, a digitális kompetencia és a hatékony piaci stratégia. Negyvenhét cég került fel a listára, közöttük kettő Veszprém vármegyei: a Vöröskő Kft. és a Greenman Kft.

A díj hivatalos oldala szerint a Vöröskő így fogalmazta meg sikerének titkát: „Sikerünk nagyrészt a vevőközpontú, versenyképes szolgáltatásoknak köszönhető: ingyenes átvétel 64 üzletünkben; kiszállítás 1490 Ft-tól; akár aznapi kiszállítás Budapesten és környékén; 30 napos elállási garancia; régi gép díjmentes elszállítása; személyre szabott hitelek.”

A Greenman szerint a vevők igényeinek folyamatos monitoringozása a siker titkának kulcsa: „Ujjbegyünket igyekszünk folyamatosan a piac ütőerén tartani, éreznünk kell a célközönségünket, tudnunk kell, hogy mi az, amire a szívük dobban, meg kell hallanunk, amit mondani akarnak.”

E-kereskedelem: jelentős bővülésre számítanak Magyarországon is

A díj alapítói így foglalták össze motivációjukat: "az e-kereskedelem Magyarországon – és a régióban is – jelentősen bővül majd a következő 10 évben. Becslések szerint 2035-re a 25%-os részesedést is elérheti a teljes kiskereskedelmi forgalomból. Így tehát a magyar gazdaságban meghatározó szerepe lesz, azonban nem mindegy, hogy kik fogják dominálni – külföldi vagy magyar cégek? Erre a kérdésre csak mi tudunk majd választ adni, hiszen rajtunk áll, képesek leszünk-e felvenni a kesztyűt. Reményre ad okot, hogy már most is számos hazai sikertörténetet láthatunk. Ezek a cégek kiemelkedő eredményeket értek el, többen közülük meghatározó szerepet vívtak ki a régióban is. Vannak köztük most növekedésnek induló vállalkozások és már sok éve a pályán lévő nagyágyúk is. A közös bennük az, hogy jó eséllyel mind meghatározó szereplők lesznek a hazai vagy régiós piacon. Kik ők? A HungarEcomm Stars díj keretében összeállt egy lista, amely a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező hazai e-kereskedőket gyűjtötte össze és rangsorolta egy összetett szempontrendszer alapján. Gazdasági, szakmai és piaci pontszámokat súlyozva összesen 47 cég került fel a palettára. Ők azok, akiket a magyar e-kereskedelem csillagainak tekinthetünk, akiket érdemes figyelemmel kísérni, tanulni tőlük és inspirációt meríteni a példájukon keresztül."